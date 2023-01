Večina obdolženih se do odločitve o izločitvi dokazov ne bo zagovarjala

Bromše je postopek nadaljeval z branjem zaslišanj osumljencev, ki so jih opravili preiskovalni sodniki. Elvis Kolenović, ki je obtožen, da je prevažal prepovedano drogo in koordiniral delo drugih kurirjev ter si pri tem pridobil premoženjsko korist v znesku 81.200 evrov, je preiskovalnemu sodniku povedal, da so iz Francije in Nizozemske prevažali rabljene avtomobile. Ob tem ni vedel, da se v enem od vozil nahaja 30 litrov baze za proizvodnjo amfetamina.

Krčić je obtožen, da je vodil eno od treh celic domnevne hudodelske združbe Kavaški klan, ki so predmet tega postopka. Novačil naj bi člane združbe, priskrbel naj bi mobilne telefone z nameščeno aplikacijo Sky in domnevno odločal o delitvi denarja, zasluženega s prodajo prepovedane droge. Z dvema sodelavcema naj bi tako iz Španije v Slovenijo in nato še v Avstrijo prepeljal 57 kilogramov konoplje.

Med obdolženci se je zagovarjal le Mišo Krčić , ki je dejal, da ne pozna nikogar od soobtoženih, niti se ni z njimi nikoli sestal niti komuniciral. Pojasnil je, da je bil v času, ko naj bi se s tajnim policijskim sodelavcem Nevzatovićem sestajal in dogovarjal glede prevoza konoplje, v Nemčiji, kjer je s prijateljema v lokalu gledal nogometno tekmo. V nekem drugem trenutku je bil s svojo partnerko in drugim parom na letovanju na otoku Krk.

V preteklih dneh je namreč obramba predlagala izločitev dokazov, ki jih je Policiji in tožilstvu posredoval skesanec Darko Nevzatović , vendar jo je predsednik sodnega senata Tomaž Bromše zavrnil, češ da o predlogu ne more odločiti brez Nevzatovićevega zaslišanja. Predsednik sodišča pa je medtem zavrnil še sredin predlog obrambe za izločitev ene od sodnic porotnic.

Preiskovalnemu sodniku je tako pojasnil, da s s svojim nadrejenim v podjetju Dak Trans Daliborjem Kožulom ni govoril o težavah, v katere je zašlo podjetje, zaradi česar se je začelo najprej ukvarjati s prevozom denarja, nato še droge. Slednje je Kožul dejal preiskovalnemu sodniku, Kolenoviću pa glede tega ni bilo jasno, zakaj ga je Kožul med zaslišanjem tako obremenil.

Kožula so sicer na sredinem naroku izločili iz konkretnega postopka, saj neupravičeno ni prišel na narok, stik z njim je izgubil tudi njegov zagovornik. Kožul je državljan Srbije in ni bil priprt, po informacijah STA naj bi že zapustil državo, domnevno se nahaja v Srbiji.

Trije skesanci

Tožilec Jože Levašič je v izjavi za medije danes pojasnil, da so v programu zaščite prič trenutno trije skesanci, poleg omenjenega Nevzatovića še Alen Bajc in Vasilij Aleksić. Tožilstvo bo predlagalo, da pričajo na sodišču, pri čemer Levašič pričakuje, da bodo podali podobne izjave, kot so jih podali Policiji v predkazenskem postopku, saj je od tega odvisen njihov status zaščitene priče.

Bromše je danes še preklical obravnavi, ki sta bili razpisani za petek in torek, sojenje se bo nadaljevalo v ponedeljek.

Kavaški klan sicer izvira iz Črne gore, zoper nekatere domnevne člane klana pa na koprskem sodišču teče ločen postopek zaradi obtožb, da so novembra 2019 sodelovali pri ugrabitvi Danijela Božića, ki so ga pozneje ubili, in pri poskusu ugrabitve Žarka Tešanovića v Ankaranu. Večina obtoženih v zadevi na ljubljanskem sodišču je v priporu, od njihove aretacije je minilo že več kot leto in pol, obtožnica pa je bila vložena novembra 2021. Predobravnavni naroki so se na ljubljanskem okrožnem sodišču začeli tik pred koncem lanskega leta, razen Bajca, ki je krivdo priznal v zameno za pogojno kazen, so se vsi obtoženi izrekli za nedolžne.