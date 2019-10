Večina odvisnih pomisli na samomor, izgubijo zaupanje bližnjih, ostanejo dolgovi

V Sloveniji smo po številu igralnic glede na število prebivalcev daleč na prvem mestu v vsej Evropi, opozarja svetovalec na portalu Mladi hazarder in vodja Zavoda Etnika iz Maribora Marjan Ornik. Hazarderstvo spremlja velika stigma, sram in občutki krivde, strokovno pomoč poiščejo približno trije odstotki najhuje zasvojenih, patoloških hazarderjev.

Močno problematično je, da ljudje verjamejo, da z igrami na srečo ni nič narobe, da so te priljubljene in se jih močno oglašuje, so sporočali na današnji novinarski konferenci ob zaključku projekta Ne zakockaj svoje prihodnosti, ki ga v obdobju 2017-2019 sofinancira ministrstvo za zdravje. Opozorili so, da igralniška industrija stavi na mlade. V sklopu projekta so izvedli 62 delavnic in predavanj na slovenskih osnovnih in srednjih šolah, ki se jih je skupaj udeležilo 2700 mladih. Razdelili so 30.000 letakov in zloženk, 10.000 brošur, pripravili 150 plakatov in 12 časopisnih oglasov. V Facebook kampanji so dosegli 150.000 ljudi, je navedel svetovalec na portalu Mladi hazarder in vodja Zavoda Etnika iz MariboraMarjan Ornik. Projekt je deloval tako na področju preventive, kurative (psihoterapija in svetovanja), kot tudi raziskovanja. V Sloveniji smo po številu igralnic glede na število prebivalcev daleč na prvem mestu v vsej Evropi, je dejal. Po njegovih besedah bodo igre na srečo postale novi tobak, saj se tudi masovno popularizirajo in oglašujejo. Hazarderstvo spremlja velika stigma, sram in občutki krivde, strokovno pomoč poiščejo približno trije odstotki najhuje zasvojenih, patoloških hazarderjev, je dejal Ornik.

Hazarderji imajo v trenutku, ko se odločijo prenehati s hazardom, praviloma brezno dolgov, ki jih je treba povrniti. FOTO: Shutterstock

Psihoterapevtka: Igre na srečo so zlo, večina pomisli na samomor Sodelavka odprtega inštituta za psihoterapijo in absolventka magistrskega študija na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju z večletno zasebno prakso s področja psihoterapije Lilijana Rudolf je v sklopu projekta izvajala psihoterapije za odvisnike od iger za srečo. V sklopu projekta med letoma 2017 in 2019 se je v psihoterapijo vključilo 40 oseb. Poudarila je, da so igre na srečo zlo, hazarderji pa imajo v trenutku, ko se odločijo prenehati s hazardom, praviloma brezno dolgov, ki jih je treba povrniti, doživijo popolno izgubo zaupanja bližnjih, pogosto ostanejo sami in brez zaposlitve. "Ti ljudje niso samo simptom. Takrat, ko se tega simptoma rešijo, so lahko spet ljubeči starši, strokovnjaki na svojem področju, veseli, zabavni, duhoviti, družabni ljudje," je opozorila. Največji krivec in vstopna točka za to obliko zasvojenosti so športne stave, je dejala Rudolfova. 37 izmed 40 vključenih v terapijo je bilo moških, prav vsi so pomislili na samomor. V povprečju je imel posameznik 36.847 evrov dolga."Ta industrija res stavi na mlade ljudi. Sploh v tem vzdušju hitrih zaslužkov, zaslužkov ne z delom in naporom, pač pa s špekulacijami," je pojasnila. Papič: Mladi so še posebej ranljiva skupina

Hud problem je, ker ljudje verjamejo, da z igrami na srečo ni nič narobe. FOTO: Shutterstock