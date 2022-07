Večina politikov na dopust na hrvaško obalo ali po Sloveniji

Poletje je čas, ko tudi politiki zajamejo sapo, odložijo službeni del in ga posvetijo zasebnemu življenju, družini. Kje bodo predsednik slovenske vlade, predsednica DZ in ministri letos polnili svojo energijo za izpolnjevanje zavez, ki so jih napovedali na letošnjih volitvah? Kot bomo videli, so si njihove dopustniške navade in želje precej bolj podobne kot stališča do problematik, ki jih razrešujejo v službi. Hrvaška obala ali Slovenija je njihov najpogostejši cilj dopustovanja, kar nekaj se jih nagiba k temu, da ga bodo preživeli v aktivnem, športnem duhu. Precej odgovorov si je bilo podobnih tudi po tem, da so bili skopi in splošni.

Vprašanja, kje, kdaj in kako bodo preživeli dopust, smo jim poslali v petek prejšnji teden. Iz pisarne Gibanje Svoboda so nam sporočili, da je bil predsednik slovenske vlade Robert Golob ravno takrat na krajšem oddihu na hrvaški obali. "Na počitnicah rad supa, kolesari in plava," so navedli. Več o njegovih morebitnih daljših počitnicah niso razkrili.

Predsednica državnega zbora (DZ) Urška Klakočar Zupančič je svojo zasebnost zavila v omot splošnega odgovora. Iz kabineta DZ so nam posredovali njen odgovor: "Predsednica DZ meni, da je dopust izredno pomemben za vsakega delovnega človeka, saj je namenjen temu, da si ponovno napolniš baterije in počneš stvari, ki te veselijo in navdihujejo. V tem duhu bo tudi preživela svoj poletni dopust in se časa, ki ga bo preživela s svojo družino, zelo veseli." Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon bo tudi letos preživljala aktiven dopust. Na jadranski obali bo kolesarila, tekla in se potapljala. "Ministrica Fajon se tudi sicer v prostem času in med dopustom rada ukvarja s športom," so sporočili z ministrstva.

Poletje ministra Luka Mesca bo predvsem delavno. Ob delovnih obveznostih na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve (MDDSZ) in enake možnosti ga čaka tudi ustanavljanje novega ministrstva za solidarno prihodnost. "Dopustniške dni bo tako koristil za pripravo na delo v prihajajoči jeseni. Se bo pa konec avgusta udeležil konference na Visu, ki jo bo združil z nekaj dodatnimi prostimi dnevi," so pojasnili na MDDSZ.

Minister za obrambo Marjan Šarec bo nove moči nabral na hrvaški obali, na isti lokaciji kot zadnjih deset let. "Na dopustu veliko bere in ga preživlja kar se da umirjeno," so nam posredovali njegove načrta z ministrstva. Več časa si je za odgovor na naša vprašanja vzel minister za infrastrukturo Bojan Kumer. Njegov letošnji dopust bo precej krajši zaradi vseh službenih dolžnosti, zato načrtuje, da si bo privoščil počitnice zgolj kakšen vikend ali podaljšan konec tedna ter teden dni v avgustu. "Razmišljam le o krajših dnevnih izletih, pohodništvu in eventualno tudi o kakšnem tednu počitnic v apartmaju v hrvaški Istri. Izleti in pohodi so dobri za nabiranje vseh vrst sprostitev in kondicije. Hrvaška Istra pa zaradi bližine, priročnosti, prilagodljivosti terminsko in lokacijsko. Dopust bo namenjen posvečanju časa družini in hobijem, ki so bili malce odmaknjeni. Zagotovo bo na vrsti tudi kakšna knjiga. Najbolj pa se veselim posvečenega časa družini. Zavedam se tudi potrebnosti psihofizične regeneracije," je opisal Kumer, kako bo unovčil svoj poletni čas za počitek.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han bo po sprostitev in energijo odšel na Pag, kjer počitnikuje že celo svoje življenje. Tam imata s soprogo manjšo počitniško hišo, zato je otok njegov drugi dom, so njegove načrte predstavili na ministrstvu: "Kot vedno bo dopust preživel v družbi dobrih prijateljev in starih znancev ter si v prvi vrsti odpočil. Letošnji dopust bo drugačen predvsem zaradi tega, ker bo bistveno krajši, kot ga je bil vajen doslej. Zato si za ta čas ne dela nobenih posebnih načrtov – torej, zgolj dobra družba, dobra hrana in (očitno) visoke temperature."



Minister za okolje in prostor Uroš Brežan bo na letnem oddihu predvidoma prva dva tedna avgusta. Z družino bodo bivali v stanovanju v Lovranu na Hrvaškem in počitniški čas preživeli čim bolj aktivno, so sporočili z ministrstva.

