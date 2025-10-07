Obnova po zgodovinskih poplavah: večina bo končana v treh letih, Golob zadovoljen

Kot je v vladnem sporočilu po seji vlade izpostavila vladna služba za obnovo po poplavah in plazovih, na podlagi pregleda obnove po poplavah in zemeljskih plazovih avgusta 2023 v Savinjski dolini ocenjuje, da so bili sprejeti ukrepi učinkoviti in da sanacija poteka dobro. Gre za območje občin Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Nazarje, Rečica ob Savinji, Mozirje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Velenje Vransko, Braslovče, Tabor, Prebold, Polzela in Žalec.
Na podlagi izvedenih dejavnostih v zadnjih dveh letih pričakujejo, da bo večina sanacijskih del predvidoma končanih v treh letih.
Odprava posledic bo zaključena v petletnem obdobju
"Ob doslednem izvajanju programov in polnem angažiranju vseh nosilcev nalog lahko pričakujemo, da bo odprava posledic zaključena v predvidenem petletnem obdobju, z izjemo nekaterih zahtevnih investicij na področju urejanja porečja Savinje," so poudarili.
Ministrska ekipa se je ob tem seznanila tudi s poročilom Direkcije RS za vode o ukrepih in vlaganjih v vodotoke, ki so na rekordno visoki ravni. Po pojasnilih ministrstva za naravne vire in prostor se je od poplav avgusta 2023 za vodotoke namenila skoraj milijarda evrov sredstev. Za intervencije in izredne ukrepe so namenili 172 milijonov, od tega za območje Savinje več kot 52 milijonov.
Za odpravo posledic neposredne škode na vodni infrastrukturi pa je bilo lani namenjenih več kot 62 milijonov, od tega za sanacijska dela na območju Savinje skoraj 21 milijonov.
Za redno vrzdrževanje vodotokov bodo letos namenili več kot 47 milijonov
Na ministrstvu so spomnili, da so v postopku sprejemanja trije državni prostorski načrti na območju Savinje, ki bodo izboljšali poplavno varnost celotne Savinjske doline. Po pojasnilih pristojnih so sredstva za redno vzdrževanje vodotokov po državi povečali za več kot desetkrat. Lani so za ta namen zagotovili skoraj 46 milijonov, od tega za Savinjo šest milijonov, letos pa bodo zagotovili več kot 47 milijonov.
"Tretjino sredstev namenjamo urejanju hudourniških zaledij, ki so bila zadnja desetletja zanemarjena. S tem zmanjšujemo morebitno škodo ob novih neurjih ter povečujemo varnost ljudi in premoženja. Rešitve, ki jih v praksi uvajamo na vodotokih, so sistemske in odporne na podnebne spremembe. Kjer je to smiselno in mogoče, uvajamo na naravi temelječe rešitve, s čimer varujemo tudi biotsko raznovrstnost," so še poudarili na ministrstvu.
Premier zadovoljen s potekom popoplavne obnove
Predsednik vlade Robert Golob je ob današnjem ogledu popoplavne obnove v naselju Struge in v podjetju BSH Hišni aparati Nazarje povedal, da je zadovoljen z videnim. V okviru vladnega obiska v regiji je obiskal tudi družine, ki so že vseljene v nove objekte. "V takih primerih ti res zaigra srce," je dejal v izjavi za medije.
Po njegovih besedah je vlada po poplavah avgusta 2023 ukrepala odločno in hitro. "Eden od ciljev, ki smo si jih zastavili, je bil, kako čim prej ponovno zagnati gospodarstvo," je povedal.
Med ključnimi v regiji je podjetje BSH Hišni aparati Nazarje in njegova mreža dobaviteljev. "Takrat smo se fokusirali na to, kako dobaviteljsko mrežo, kljub temu da ni na tem območju, vključiti v popoplavne sheme. Kasneje se je izkazalo, da je ta lokacija in njena zaščita postala ključna za odločitev lastnikov, ali obdržijo na tej lokaciji delovna mesta. Vse napore smo usmerili v to, da skupaj z vodstvom pripravljamo take programe, da bo ne samo obstoječ program tu obstal, ampak da se bo vanj tudi vlagalo in se bo posodabljal," je dejal Golob.
