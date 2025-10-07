Obnova po zgodovinskih poplavah: večina bo končana v treh letih, Golob zadovoljen

Vlada je na terenski seji v Mozirju ocenila, da odprava posledic poplav in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023 v 16 občinah Spodnje in Zgornje Savinjske doline poteka dobro. Na podlagi izvedenih dejavnosti v zadnjih dveh letih pa bo večina sanacijskih del predvidoma zaključena v treh letih.

Kot je v vladnem sporočilu po seji vlade izpostavila vladna služba za obnovo po poplavah in plazovih, na podlagi pregleda obnove po poplavah in zemeljskih plazovih avgusta 2023 v Savinjski dolini ocenjuje, da so bili sprejeti ukrepi učinkoviti in da sanacija poteka dobro. Gre za območje občin Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Nazarje, Rečica ob Savinji, Mozirje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Velenje Vransko, Braslovče, Tabor, Prebold, Polzela in Žalec.

Na podlagi izvedenih dejavnostih v zadnjih dveh letih pričakujejo, da bo večina sanacijskih del predvidoma končanih v treh letih.

Odprava posledic bo zaključena v petletnem obdobju

"Ob doslednem izvajanju programov in polnem angažiranju vseh nosilcev nalog lahko pričakujemo, da bo odprava posledic zaključena v predvidenem petletnem obdobju, z izjemo nekaterih zahtevnih investicij na področju urejanja porečja Savinje," so poudarili. Ministrska ekipa se je ob tem seznanila tudi s poročilom Direkcije RS za vode o ukrepih in vlaganjih v vodotoke, ki so na rekordno visoki ravni. Po pojasnilih ministrstva za naravne vire in prostor se je od poplav avgusta 2023 za vodotoke namenila skoraj milijarda evrov sredstev. Za intervencije in izredne ukrepe so namenili 172 milijonov, od tega za območje Savinje več kot 52 milijonov. Za odpravo posledic neposredne škode na vodni infrastrukturi pa je bilo lani namenjenih več kot 62 milijonov, od tega za sanacijska dela na območju Savinje skoraj 21 milijonov.

Za redno vrzdrževanje vodotokov bodo letos namenili več kot 47 milijonov

Na ministrstvu so spomnili, da so v postopku sprejemanja trije državni prostorski načrti na območju Savinje, ki bodo izboljšali poplavno varnost celotne Savinjske doline. Po pojasnilih pristojnih so sredstva za redno vzdrževanje vodotokov po državi povečali za več kot desetkrat. Lani so za ta namen zagotovili skoraj 46 milijonov, od tega za Savinjo šest milijonov, letos pa bodo zagotovili več kot 47 milijonov. "Tretjino sredstev namenjamo urejanju hudourniških zaledij, ki so bila zadnja desetletja zanemarjena. S tem zmanjšujemo morebitno škodo ob novih neurjih ter povečujemo varnost ljudi in premoženja. Rešitve, ki jih v praksi uvajamo na vodotokih, so sistemske in odporne na podnebne spremembe. Kjer je to smiselno in mogoče, uvajamo na naravi temelječe rešitve, s čimer varujemo tudi biotsko raznovrstnost," so še poudarili na ministrstvu.

Premier zadovoljen s potekom popoplavne obnove