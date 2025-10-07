Svetli način
Obnova po zgodovinskih poplavah: večina bo končana v treh letih, Golob zadovoljen

Mozirje, 07. 10. 2025 14.06 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ne.M. , STA , A.K.
Komentarji
16

Vlada je na terenski seji v Mozirju ocenila, da odprava posledic poplav in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023 v 16 občinah Spodnje in Zgornje Savinjske doline poteka dobro. Na podlagi izvedenih dejavnosti v zadnjih dveh letih pa bo večina sanacijskih del predvidoma zaključena v treh letih.

Kot je v vladnem sporočilu po seji vlade izpostavila vladna služba za obnovo po poplavah in plazovih, na podlagi pregleda obnove po poplavah in zemeljskih plazovih avgusta 2023 v Savinjski dolini ocenjuje, da so bili sprejeti ukrepi učinkoviti in da sanacija poteka dobro. Gre za območje občin Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Nazarje, Rečica ob Savinji, Mozirje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Velenje Vransko, Braslovče, Tabor, Prebold, Polzela in Žalec.

Premier Golob o
Premier Golob o FOTO: Luka Kotnik

Na podlagi izvedenih dejavnostih v zadnjih dveh letih pričakujejo, da bo večina sanacijskih del predvidoma končanih v treh letih.

Odprava posledic bo zaključena v petletnem obdobju

"Ob doslednem izvajanju programov in polnem angažiranju vseh nosilcev nalog lahko pričakujemo, da bo odprava posledic zaključena v predvidenem petletnem obdobju, z izjemo nekaterih zahtevnih investicij na področju urejanja porečja Savinje," so poudarili.

Ministrska ekipa se je ob tem seznanila tudi s poročilom Direkcije RS za vode o ukrepih in vlaganjih v vodotoke, ki so na rekordno visoki ravni. Po pojasnilih ministrstva za naravne vire in prostor se je od poplav avgusta 2023 za vodotoke namenila skoraj milijarda evrov sredstev. Za intervencije in izredne ukrepe so namenili 172 milijonov, od tega za območje Savinje več kot 52 milijonov.

Za odpravo posledic neposredne škode na vodni infrastrukturi pa je bilo lani namenjenih več kot 62 milijonov, od tega za sanacijska dela na območju Savinje skoraj 21 milijonov.

Za redno vrzdrževanje vodotokov bodo letos namenili več kot 47 milijonov

Na ministrstvu so spomnili, da so v postopku sprejemanja trije državni prostorski načrti na območju Savinje, ki bodo izboljšali poplavno varnost celotne Savinjske doline. Po pojasnilih pristojnih so sredstva za redno vzdrževanje vodotokov po državi povečali za več kot desetkrat. Lani so za ta namen zagotovili skoraj 46 milijonov, od tega za Savinjo šest milijonov, letos pa bodo zagotovili več kot 47 milijonov.

"Tretjino sredstev namenjamo urejanju hudourniških zaledij, ki so bila zadnja desetletja zanemarjena. S tem zmanjšujemo morebitno škodo ob novih neurjih ter povečujemo varnost ljudi in premoženja. Rešitve, ki jih v praksi uvajamo na vodotokih, so sistemske in odporne na podnebne spremembe. Kjer je to smiselno in mogoče, uvajamo na naravi temelječe rešitve, s čimer varujemo tudi biotsko raznovrstnost," so še poudarili na ministrstvu.

Premier zadovoljen s potekom popoplavne obnove

Predsednik vlade Robert Golob je ob današnjem ogledu popoplavne obnove v naselju Struge in v podjetju BSH Hišni aparati Nazarje povedal, da je zadovoljen z videnim. V okviru vladnega obiska v regiji je obiskal tudi družine, ki so že vseljene v nove objekte. "V takih primerih ti res zaigra srce," je dejal v izjavi za medije. 

Po njegovih besedah je vlada po poplavah avgusta 2023 ukrepala odločno in hitro. "Eden od ciljev, ki smo si jih zastavili, je bil, kako čim prej ponovno zagnati gospodarstvo," je povedal. 

Med ključnimi v regiji je podjetje BSH Hišni aparati Nazarje in njegova mreža dobaviteljev. "Takrat smo se fokusirali na to, kako dobaviteljsko mrežo, kljub temu da ni na tem območju, vključiti v popoplavne sheme. Kasneje se je izkazalo, da je ta lokacija in njena zaščita postala ključna za odločitev lastnikov, ali obdržijo na tej lokaciji delovna mesta. Vse napore smo usmerili v to, da skupaj z vodstvom pripravljamo take programe, da bo ne samo obstoječ program tu obstal, ampak da se bo vanj tudi vlagalo in se bo posodabljal," je dejal Golob.

poplave Savinjska dolina Robert Golob
  • Regal
KOMENTARJI (16)

dule100
07. 10. 2025 16.13
Izgleda, da bo tudi obnova zgodovinska! 😂😂😂
0 0
0 0
vision105
07. 10. 2025 16.12
In kaj so do sedaj naredili v občini Žalec?Jaz še do danes nisem videl nobenega delovišča,ki bi pripomogel k poplavni varnosti kraja Vrbje,južni del Žalca in Petrovč.
0 0
0 0
OrodniK
07. 10. 2025 16.02
+2
Že 3 leto se za poplavljence zgradi po 100hiš na mesec!? NOT!!! Še ena golobja neizpolnjena obljuba oz.LAŽ! Ta človek se zlaže že preden usta odpre!
2 0
2 0
sseebbaa
07. 10. 2025 15.52
+6
golob je z vsem zadovoljen...tudi z svojo kumkubino
6 0
6 0
Stojadina-sportiva
07. 10. 2025 15.45
+6
Bele adidaske gredo v Tržič v muzej potem?...za neizmerne zasluge ob ujmi seveda.
6 0
6 0
natas999
07. 10. 2025 15.45
+8
spet pesek oči
8 0
8 0
zvizi
07. 10. 2025 15.40
+4
Zgodovinske poplave....jao, jao
5 1
5 1
Rudar1
07. 10. 2025 15.35
+6
Glavno da je Golob zadovoljen...torej moramo biti zadovoljni tudi njegovi podaniki
6 0
6 0
Slovener
07. 10. 2025 15.29
+13
G. premier je zadovoljen! Zanj je razlog za zadovoljstvo že samo to, da se zjutraj pogleda v ogledalo. Zakaj ne vprašate prebivalcev na terenu?
14 1
14 1
Trembalajek
07. 10. 2025 15.24
+15
Ojej ubogi Savinjčani. Pred dobrima dvema letoma so jih prizadele hude poplave, danes pa obisk vlade. Le kakšno nesrečo so jim pripeljali? Samo spomnimo se, kakšne poplave je pred kratkim vlada pripeljala s sabo na Dolenjsko. Bog reši nas lakote, poplav in vlade.
17 2
17 2
Vakalunga
07. 10. 2025 15.20
+17
Od 100 Hiš na mesec in 30 000 stanovanj in od pobrane milijarde Nula koma jozef, edino slikal se je BARABA zraven donirane hiše katero so izgradili drugi..))
ODGOVORI
20 3
Greznica
07. 10. 2025 15.57
-3
ja tvoj ivan grozni bi pa kaj naredil? se vec pok.radel
1 4
1 4
OrodniK
07. 10. 2025 16.04
+1
Emmm, kaj ma ivan s tem? Kaj ga ob vsaki nesposobnosti, kriminalu in lažeh trenutnih oblastnikov ven tišite?!? Patetično! Zmagal so z obljubo da bodo drugačni, pa so še velik slabši!!!
1 0
1 0
