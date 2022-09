Večina sedanjih županov bo poskusila osvojiti še en mandat

V Mariboru se glede na pretekle volitve, ko je bilo kandidatov 18, pričakuje veliko število županskih kandidatov, a konkretnih imen je zaenkrat malo. V javnosti se trenutno ugiba predvsem o tem, ali ima župan Saša Arsenovič po incidentu z mladoletnikom in za nekatere spornih prostorskih ureditvah možnost za ponovno izvolitev, ki ga sicer mika. Opozicijska SDS bo v boj za županski položaj najverjetneje poslala poslanca DZ Dejana Kaloha , Lista Franca Kanglerja - NLS pa mestnega svetnika Željka Vogrina . Med možnimi županskimi kandidati se omenja direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavino in direktorja Doma Danice Vogrinec Marka Slaviča , ki naj bi ju po poročanju medijev nagovarjalo h kandidaturi Gibanje Svoboda. S slednjim se je nekaj časa povezovalo tudi nekdanjega direktorja Energetike Maribor Alana Perca , ki je po razrešitvi omenjal možnost kandidature, a je to namero potem, ko je prevzel vodenje družbe Energija Plus, opustil.

Kranj

Za drugi mandat na čelu Kranja se bo potegoval aktualni župan Matjaž Rakovec, ki je že pred štirimi leti kot kandidat SD povedal, da je njegov program zastavljen za dva mandata. Svojo ponovno kandidaturo je v minulih mesecih že večkrat javno potrdil. V petek je svojo župansko kandidaturo v Kranju javno napovedal in jo kot prvi tudi predstavil Ivo Bajec, ki ga podpirajo stranke SDS, NSi in SLS. Takšno podporo je kot samostojen kandidat užival že pred štirimi leti, ko je s skoraj 18 odstotki glasov zasedel četrto mesto med osmimi županskimi kandidati. Pričakuje se, da bo za župana kandidiral tudi predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki je bil pred štirimi leti najresnejši Rakovčev protikandidat in je v drugem krogu županskih volitev dobil 32 odstotkov glasov. Kot je povedal, bo stranka zagotovo imela svojo listo za mestni svet in županskega kandidata, vendar dokončne odločitve o tem, ali bo to on, še niso sprejeli.

Koper

V Kopru se bo župan Aleš Bržan potegoval za drugi mandat. Ni še jasno, ali ga bo podprla samo Lista Aleša Bržana ali tudi Gibanje Svoboda. Že odkar je za samo 17 glasov izgubil proti Bržanu, svoj povratek napoveduje Boris Popovič, ki je županoval od leta 2003 do leta 2018. Kandidat nove stranke Zaupanje bo Peter Bolčič, dolgoletni član Popovičevega gibanja Koper je naš. SDS pa za župana predlaga Igorja Coljo. Preostale stranke z zastopniki v mestnem svetu - Levica, SD in Oljka - se še dogovarjajo z morebitnimi kandidati. V NSi želijo spet kandidirati Danijela Sertiča, ki pa se o kandidaturi še ni odločil. Skupina lokalno znanih osebnosti iz kulture in šolstva pa sestavlja listo, ki bo podprla glasbenika Patrika Grebla.

Celje

V Celju bo znova kandidiral aktualni župan Bojan Šrot kot kandidat Celjske županove liste. Kot je dejal, bo vesel tudi podpore kakšne stranke, vendar sam takšne podpore ne bo iskal. Prvič je bil za župana izvoljen leta 1998. Kandidaturo za celjskega župana je najavil tudi član Levice Matija Kovač, ki bo na jesenskih lokalnih volitvah nastopal kot neodvisen kandidat.

Novo mesto

V Novem mestu je župansko kandidaturo do zdaj uradno napovedal le zdajšnji župan Gregor Macedoni, o drugih kandidatih pa še ni bilo slišati niti neuradno. Da se bo na jesenskih volitvah vnovič potegoval za županski položaj, je sicer Macedoni uradno napovedal že marca. Na volitve se znova podaja z Listo Gregorja Macedonija oz. s podpisi volivcev.

Velenje

V Velenju je za zdaj edini najavil kandidaturo sedanji župan Peter Dermol, ki županovanje prevzel oktobra 2020 po zmagi na nadomestnih volitvah, ki so v občni potekale zaradi smrti večletnega velenjskega župana Bojana Kontiča.

Nova Gorica

Po nov županski mandat namerava tudi sedanji novogoriški župan Klemen Miklavič. Kandidaturo je v petek napovedal tudi direktor novogoriškega sodišča Samo Turel, ki se bo na volitve podal kot kandidat Gibanja Svoboda. Po poročanju Primorskih novic se bo za župansko mesto potegovala tudi podžupanja Damjana Pavlica, ki prihaja iz vrst stranke SDS, morebiti pa se bo za kandidaturo odločil tudi Črtomir Špacapan, ki je občino vodil med letoma 1994 in 2002.