Večina slovenskih mladih zadovoljna s svojim življenjem

Urad za mladino RS mlade opredeljuje kot tiste, ki so stari med 15 in 29 let. V začetku leta 2019 je bilo pri nas 309.000 mladih, več kot polovica teh pa se izobražuje. 2.000 mladih še obiskuje osnovno šolo, 73.000 je dijakov, nekaj več kot 67.000 pa študentov, kažejo podatki statističnega urada.

Delež prebivalcev pri nas, ki so terciarno izraženi, narašča – lani je bilo pri nas v starostni skupini 30–34 let skoraj 43 % visokošolsko izobraženih, medtem ko jih je bilo leta 2010 na primer "le" 34,8 %. Mladih, ki se ne bi izobraževali, je pri nas izredno malo, saj je lani bilo le 4,2 % takih, ki so bili brez izobrazbe ali so imeli dokončano največ osnovno šolo. Povprečen delež mladih, ki se v EU ne izobražujejo, je sicer 10,6 %. Čeprav je v Sloveniji izobraževanje dostopno in brezplačno, so na Mladinskem svetu Slovenije za STAocenili, da si mnogi mladi ne morejo privoščiti predvsem študija zaradi neurejene stanovanjske politike.