Slovenci pripravljeni globlje seči v žep za svoje počitnice

Toplejši kraji, evropske prestolnice, obala ter zdravilišča so najpogostejše destinacije, kjer bodo Slovenci preživeli letošnje prvomajske praznike. V turističnih agencijah pravijo, da je rezervacij za 1. maj več kot minula leta ter da je veliko več ljudi pripravljenih globlje poseči v žep za svoje počitnice in jih preživeti v eksotičnih in luksuznih krajih.