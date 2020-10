Večina v DZ proti posvetovalnemu referendumu o investicijah v vojsko

Poslanke in poslanci so danes s 35 glasovi za in 47 proti zavrnili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o sredstvih za investicije v Slovensko vojsko v letih od 2021 do 2026. Predlog za posvetovalni referendum so podprli v opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB, nasprotovali pa so mu v koaliciji in opozicijski SNS.

Zahtevo za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu predloga zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih od 2021 do 2026 so v DZ vložili poslanci Levice. Predlog zakona namreč predvideva 780 milijonov evrov dodatnih sredstev za vojaške investicije v prihodnjih šestih letih, od tega večino za nakup oklepnih vozil in za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, čemur pa v Levici nasprotujejo. Da bi se moralo o takšni investiciji izreči ljudstvo, so na današnji seji DZ ob Levici poudarjali tudi v opozicijskih LMŠ, SD in SAB. Ob tem so izpostavili, da za investicije v vojsko ni pravi čas, saj so potrebe v času epidemije novega koronavirusa zlasti na področju zdravstva in sociale. V koaliciji in SNS pa so opozarjali na nujnost vlaganja v podhranjeno vojsko. Vlada je ocenila, da je namen referenduma v nasprotju z nacionalnimi obrambnimi interesi ter z mednarodno sprejetimi obveznostmi Slovenije. V Levici so sicer že pred današnjim glasovanjem opominjali, da v primeru zavrnitve predloga ne izključujejo predloga za razpis zakonodajnega referenduma. A vlada poudarja, da je omenjeni zakon ključen za vzpostavitev nujnih obrambnih zmogljivosti države, s tem pa takojšnje in učinkovito obvladovanje varnostnih situacij.