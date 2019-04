Ne kupujte predpakiranih potic, specite jo raje sami

Če želite potico brez aditivov, vas čaka branje deklaracij, saj so takšne potice prej izjema kot pravilo, so ugotovili.

V potici si običajno želimo več nadeva, saj je tako bolj okusna in sočna. Proizvajalci na poticah navajajo, da vsebujejo od 40 do 60 odstotkov nadeva, a naj vas te vrednosti ne zavedejo, saj ne odražajo dejanske količine orehov. Pregledane potice so vsebovale od 9 do 28 odstotkov orehov. Vsem, z izjemo dveh (Okus tradicije, orehova potica in Slovenski izdelek, orehova potica), so v nadevu dodane tudi rozine.

Ko potico pripravimo doma, običajno uporabimo maslo, ki je tudi del sestavin v receptu za slovensko potico ZTP. Med pregledanimi poticami pa je maslo uporabljeno le pri izdelku Mercator, slovenska potica. Nekaj ga je skupaj z rastlinskimi maščobami dodanega še v izdelku Okus tradicije, orehova potica. Ostale potice vsebujejo zgolj rastlinske maščobe, predvsem sončnično in repično ter kokosovo in palmino olje. Zamenjava masla z rastlinskimi maščobami zagotovo vpliva na nižjo ceno vhodnih surovin, hkrati pa nudi boljše tehnološke lastnosti pri pripravi potic in daljšo obstojnost. V izdelku Slaščičarstvo Kovačič, orehova potica, so rastlinske maščobe v delno hidrogenirani obliki, kar pomeni, da je velika verjetnost, da je v izdelku prisotnih tudi nekaj zdravju škodljivih trans maščobnih kislin.

Pri izdelku Slovenski izdelek, orehova potica, pa je prva sestavina na seznamu voda, kar precej preseneča, saj to pomeni, da je v izdelku največ vode. Veganska potica ne vsebuje mlečnih in jajčnih sestavin.

Pregled seznama sestavin izbranih potic razkrije, da se receptu za slovensko potico (ZTP) najbolj približa Mercator, slovenska potica, ki tudi nosi oznako zajamčena tradicionalna posebnost. Vsebuje le moko, orehe, mleko, sladkor, maslo, rozine, jajčni beljak in rumenjak, kvas, rum, cimet, sol in aromo. Tudi seznam sestavin ostalih pregledanih potic se običajno začne z belo pšenično moko, kar pomeni, da jo je v izdelku največ, sledijo orehi, sladkor, voda, maščoba (v večini rastlinska) ter številne mlečne in jajčne sestavine, aditivi in arome.

Aditivi in arome

Sestavine, ki se jim pri domači peki skoraj zagotovo izognemo, so arome in številni aditivi, ki so večini pregledanih potic dodani v obliki emulgatorjev, sredstev za uravnavanje kislosti ter obdelavo moke, konzervansov in barvil. Popolnoma brez aditivov je le izdelek Mercator, slovenska potica, ki vsebuje le aromo. Po drugi strani pa se pri edini potici, ki nosi ime "domača" seznam aditivov kar ne konča. Domača orehova potica – Žito vsebuje: sredstvo za uravnavanje kislosti: citronska kislina, kalcijev fosfat, kislina: ocetna kislina, sredstvo za obdelavo moke: askorbinska kislina, konzervans: kalijev sorbat, sorbinska kislina, žveplov dioksid, emulgatorja: sojin lecitin, mono in di gliceridi maščobnih kislin, barvilo: karoteni.

Energijska bomba

Potice vsebujejo približno 370 kcal (1550 kJ) na 100 g, kar jih uvršča med energijsko bogata živila. Na prehranskem semaforju jim tako za maščobo (7,3 g do 37,7 g v 100 gramih izdelka), kot nasičene maščobe (1,8 g do 9,3 g v 100 gramih izdelka) zasveti oranžna ali celo rdeča luč. Poleg maščobe vsebujejo tudi lepo količino sladkorja, od 9,7 g do 23,9 g v 100 g. Barve na prehranskem semaforju potrjujejo, da je potica sladica, ki ni namenjena vsakodnevnemu uživanju, seveda pa si kak kos ob praznični priložnosti lahko privoščimo.

Sprejmite izziv in specite potico doma

Če se še niste, je mogoče sedaj priložnost, da se preizkusite v pripravi potice. Lahko uporabite recept za slovensko potico (ZTP), ki ga najdete tukaj.

Ali pa se lotite priprave orehove potice po receptu sestre Bernarde Gostečnik, ki je poskrbela za 30. ponatis Velike slovenske kuharice – kuharske biblije, ki jo pozna že skoraj vsako gospodinjstvo.

Recept:

Orehova potica

Sestavine

60 dag moke, žlička soli, 3 dag kvasa, 5 dag sladkorja, 8 do 12 dag maščobe, 2 do

5 rumenjakov, pičle 3 do 4 dl mleka, limonina lupinica, 2 žlici ruma,; nadev:10 dag masla,3 rumenjaki, 10 dag sladkorja z limonino lupinico, 4 žlice sladke smetane, 60 dagmletih orehov, sneg 2 beljakov; jajce za mazanje

Postopek

Zamesi testo in pusti, da vzhaja. Maslo penasto umešaj z rumenjaki in sladkorjem z limonino lupinico. Pridaj smetano, polovico orehov in rahlo primešaj sneg beljakov. Vzhajano testo razvaljaj, namaži z nadevom in potresi s preostalimi orehi. Potico tesno zvij, položi v pomaščen model, prepikaj z iglo in daj na toplo, da vzhaja. Vzhajano pomaži z jajcem ter peci pri 180 °C 60 minut.

In ne skrbite, če vam ne bo popolnoma uspela, saj je za pripravo potrebnih kar nekaj veščin. Lahko pa računate na začetniško srečo!