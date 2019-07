Domačinom se zdijo bodeče žice na meji nepotrebne: gre za provokacijo

Kljub temu, da so bili na italijanski strani številni precej skeptični. A danes je prost prehod nekaj povsem običajnega, osnovnega. Možnost postavitve bodeče žice je tako sol na stare rane teh območij. Italijanski notranji minister je neomajen. Mešane patrulje so zadnji korak, naslednji bo prav bodeča žica. A mešane patrulje ima Italija na zeleni meji tako z Avstrijo, Francijo, kot tudi s Švico, ki ni članica ne shengenskega območja ne Evropske unije.

Domačini prepričani, da bodeče žice ne bo

Nikjer pa Italija meje ni odela z žico. Gre za provokacijo oziroma nabiranje političnih točk, so prepričani tisti, ki živijo ob meji. Kot pravijo domačini:"Tako ali tako ne bo pomagalo. S takšnimi gozdovi, kot jih imamo, bodo že našli drugi način. Zdi se mi absurdno. Raje naj poostrijo kontrole." "Situacijo bi morali rešiti na drugačen način, ki pa ni enostaven. Ko se celi narodi selijo, se selijo zaradi nekih vzrokov, ne zato, ker bi jih to veselilo. A težava je, da ena država ne more sprejeti velikega števila ljudi."

Ljudje tukaj so se navadili prostih prehodov, sobivanja in sožitja. Tudi minska polja ne bi pomagala, zadeve bi se morali lotiti drugače, so še prepričani domačini, ki sicer pravijo, da zaznavajo vse več ilegalnih migrantov. Zato so domačini prepričani, da bodeče žice na koncu ne bo, je pa to tema, o kateri se veliko govori, saj v Italiji prinaša politične točke.