Večino klapavic v slovenskem morju letos pojedle orade

Kot je za televizijo povedal eden od treh večjih pridelovalcev klapavic v slovenskem morju Mitja Petrič, so orade pojedle vse; ne le večji del letošnjega pridelka, temveč tudi srednje velike školjke in mladice, ki bi jih na trg poslali prihodnje leto, je poročala TV Slovenija.

Orade so pridelek sicer klestile tudi v preteklosti, vendar ne v takih razsežnostih kot v zadnjih tednih. Na noč so pojedle tudi do tri tone klapavic, je povedal. Petrič, ki je v najboljših letih pridelal od 300 do 350 ton klapavic, jih bo letos zgolj 60 ton, prihodnje leto pa nič.

V školjčišča Piranskega zaliva, Strunjana in Debelega rtiča se sicer po njegovih navedbah skorajda ne splača več vlagati, saj so se orade tam navadile na hrano, zato so rešitev le nove lokacije. V novem prostorskem planu so sicer nova gojišča predvidena že dve leti, a postopki pridobitve dovoljenj potekajo prepočasi, je dejal.

V podjetju Prosub, ki pod oznako Okus morja goji sredozemske klapavice v Strunjanu, Sečovljah in na Debelem rtiču, pravijo, da gre za težave, ki trajajo že nekaj časa. Koliko klapavic so jim pojedle orade, se bo videlo oktobra, so povedali za STA.