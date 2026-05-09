Večinoma sončno, najvišje temperature do 25 stopinj Celzija

V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija.

V nedeljo dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Popoldne se bo od severa zjasnilo, prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja.

Ciklonska jedra se še naprej zadržujejo daleč od naših krajev. Nad Alpe in naše kraje se je s severa razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda k nam doteka dokaj suh in topel zrak.