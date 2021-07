Večja obdavčitev pošiljk s Kitajske, cene nekaterih izdelkov se bodo zvišale

Doslej je veljalo, da je blago z vrednostjo manj kot 22 evrov, ki ga v EU uvozijo podjetja iz tretjih držav, oproščeno plačila davka na dodano vrednost (DDV). V skladu z novimi pravili o DDV za spletno nakupovanje pa od danes te oprostitve ni več. Tako bo treba odslej za vse blago, uvoženo v EU iz tretjih držav, plačati DDV in morebitne stroške zastopnika, kot so denimo izvajalci poštnih storitev in kurirske službe.

S tem se zagotavlja, da blago, ki se uvaža iz držav izven EU, nima prednosti glede DDV v primerjavi z blagom, ki se kupuje znotraj EU, so pojasnili na Finančni upravi RS. V Bruslju dodajajo, da gre za zagotovitev bolj enakih konkurenčnih pogojev za podjetja, poenostavitev čezmejnega e-trgovanja in večjo preglednosti za kupce v EU v zvezi z oblikovanjem cen.

Izkušnje kažejo, da so brezvestni prodajalci izven EU oprostitev zlorabljali in napačno označevali pošiljke blaga, denimo pametnih telefonov. S tem so nelojalno nižali prodajne cene v primerjavi s konkurenti v EU, proračuni držav članic EU pa so zaradi takšnih goljufij vsako leto izgubili približno sedem milijard evrov.