Večja raba lesne biomase prispeva k blaženju podnebnih sprememb

Novosti pri rabi gozdarskih tehnologij v Sloveniji je treba vpeljati čim manj obremenjujoče za gozd in naravno okolje. Aktivnosti na področju uvajanja strojne sečnje kot ene pomembnejših sprememb v gozdni proizvodnji v zadnjih dvajsetih letih predstavljajo primer dobre prakse. Odločanje o izbiri tehnologije sečnje in spravila lesa v določenem gozdu temelji na strokovni presoji javne gozdarske službe.

Za enostavnejše upravljanje gozdnih prometnic smo razviliposeben informacijski sistem, ki je sestavljen iz evidencegozdih cest, gozdnih vlak in protipožarnih presek ter iz modula za vzdrževanje gozdnih cest. Omogočeni so natančno prostorsko lociranje gozdnih prometnic na podlagi snemanja LIDAR, ažurna evidenca obstoječe gozdne infrastrukture in optimizacija izvajanja vzdrževanja gozdnih cest. Informacije o izvedbi del v gozdovih so dostopne lastnikom gozdov.

Za učinkovito izvedbo gozdarskih del smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije razvili spletni informacijski portal wcm.gozdis. si, ki ponuja izračun stroškov v proizvodnih verigah, oblikovanje lastnih proizvodnih verig in širok nabor podatkov s področja gozdne tehnike. Za enostavnejši dostop do ponudnikov storitev za dela v gozdovih pa je bil razvit portal www.mojgozdar.si s podatki o več kot 1.400 izvajalcih del v gozdovih.