Odvzem volilne pravice tujcem: 'večja samoodločba državljanov' ali 'ideološki boj'?

Na vprašanje voditeljice, zakaj se je tako mudilo in ali je to zaradi novembrskih volitev, je Andrej Kosi iz stranke SDS za oddajo 24UR ZVEČER dejal, da je razlog uvedba volilnih enot v krajevnih in drugih četrtih, torej vaške krajevne skupnosti in drugih četrti: "Kajti prejšnja oblast je leta 2024 sprejela zakon, kjer je znotraj krajevnih skupnosti vaških in mestnih četrti uvedla zgolj eno volilno enoto in s tem onemogočila manjšim vasem, da je njihov predstavnik izvoljen. Zaradi tega se je tudi mudilo in v te spremembe smo vključili tudi odvzem volilne pravice tujim državljanom, državljanom tretjih držav in iz Evropske unije, ki je v tem sklopu in je bil sprejet po skrajšanem postopku."

Odgovoru Sandra Gazinkovski iz Gibanja Svoboda ne verjame. "Če ne bi bilo to tako nujno, da tujcem onemogočimo že pridobljeno pravico, ki je trajala že 24 let, tega ne bi naredili po skrajšanem postopku. Moramo pa se zavedati, da se volilne zakonodaje v volilnem letu ne bi smelo sprejemati. Če se spomnite, smo v prejšnjem letu sprejeli zakon 'kriminalec naj ne bo politik' oziroma zakonodajo na podlagi tega in smo zapisali, da to velja z naslednjim letom, da ne bi kršili ustave," je opozorila.

"Mi samo dajemo občinam možnost, da izvedejo volitve po novem zakonu ali po prejšnjih pravilih, bistvo se ne spreminja," pa trdi Kosi. Nove spremembe bodo po njegovih besedah veljale že na novembrskih volitvah. "S tem omogočamo državljanom RS večjo samoodločbo, kar je tudi ustavna pravica, kajti ustava je jasna – državljani in državljanke odločajo na volitvah, imajo tudi volilno pravico vsi polnoletni, tujci pa lahko, če to predpiše zakon, po pravilih, ki jih ima zakon," je dejal.

"43. člen ustave je jasen," pa poudarja Gazinkovski. Po njenih besedah je bila Slovenija pred 24 leti zelo napredna in je to sprejela. "Zdaj bomo pa prekinili to pravico, ker se je nekdo to spomnil. Gre za ideološki boj, gre za to, da ta vlada in ta koalicija – zame je ekstremno desna – vse, kar so sprejeli, je ideološki boj. Sprejeli smo pokop, ukvarjali smo se z interventnim zakonom, ki to sploh ni bil, ukvarjali smo se z zakonom o lokalnih volitvah, ukvarjali se bomo z veterinarji ... To niso stvari, ki imajo akutni problem, ampak gre za ideološki boj, ker se bojijo tujcev," zatrjuje.