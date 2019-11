Večje povpraševanje po bolj izobraženih: najbolj iskani vzgojitelji in učitelji

V prvih desetih mesecih letos se je zaposlilo 49.133 brezposelnih. Čeprav je to 8,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, pa je številka po besedah generalne direktorice republiškega zavoda za zaposlovanje Marice Batič visoka.

"Priložnosti je veliko in tudi zaposlitev iz vrst brezposelnih je veliko," je razmere na trgu dela danes na novinarski konferenci v Ljubljani povzela Batičeva. Najpogosteje so se brezposelni letos zaposlovali v gradbeništvu, gostinstvu, turizmu, trgovini, proizvodnji, ... A kot je poudarila, se možnost zaposlitve najde na vseh področjih.

V Sloveniji je trenutno več kot 893.000 delovno aktivnih prebivalcev, zaposlenost je torej ena najvišjih v zgodovini. Po drugi strani pa imamo eno najnižjih števil iskalcev zaposlitve - konec oktobra je bilo na zavodu prijavljenih 72.416 brezposelnih, kar je pet odstotkov manj kot pred letom dni.

Delodajalci so v prvih desetih mesecih zavodu prijavili 128.478 prostih delovnih mest. Številka je sicer nekaj nižja kot lani v enakem obdobju, kar se zdi Batičevi razumljivo, saj se gospodarska rast umirja. "Vseeno ocenjujemo, da so primanjkljaji, ki jih v zadnjem času zaznavamo na trgu dela, lahko priložnost za številne iskalce zaposlitve," je dejala.

Ob tem postopno in stalno narašča povpraševanje oz. ponudba prostih delovnih mest za nedoločen čas. Tako so delodajalci letos ponujali zaposlitev za nedoločen čas v 29,9 odstotka prijavljenih prostih delovnih mestih, lani do konca oktobra pa v 27,1 odstotka.

Največji delež zaposlitev za nedoločen čas je sicer na področju računalništva, programiranja in informacijske tehnologije (58,9 odstotka), pa tudi prava in ekonomije, upravljanja, svetovanja in vodenja ter računovodstva in revizije.

Povpraševanje po bolj izobraženih se povečuje. Med prostimi delovnimi mesti, ki so jih delodajalci sporočili zavodu, je bilo v prvih desetih mesecih 8,3 odstotka več prostih delovnih mest za poklice, za opravljanje katerih je praviloma potrebna visokošolska izobrazba.