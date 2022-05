Večji del Boscarolove donacije že na računu ajdovske občine

Predstavniki Občine Ajdovščina so tudi uradno podpisali pogodbo, kako bodo unovčili 25 milijonov evrov vredno donacijo, ki sta jo Ivo in Taja Boscarol namenila iz kupnine pri prodaji večinskega deleža Pipistrela ameriškemu Textronu. 21 milijonov evrov, ki so že na občinskem računu, bodo namenjeni trem projektom – gradnji novega zdravstvenega doma Ajdovščina, helikopterskega reševalnega centra in hortikulturnim ozelenitvam mesta in okolice. Boscarol je napovedal, da to zagotovo ni zadnja donacija.

Na občinskem računu je za zdaj 21 milijonov evrov. Nekateri projekti za hortikulturno ozelenitev Ajdovščine in podeželja so že pripravljeni, tako da bo za to namenjen milijon evrov občina začela kmalu črpati. "Že v letošnjem letu tako lahko pričakujemo začetek dodatnih zasaditev. Zaključek tega projekta bo zagotovo v roku dveh let," je na današnjem podpisu donatorske pogodbe povedal ajdovski župan Tadej Beočanin. Za gradnjo zdravstvenega doma in lekarne bo občina izvedla javni arhitekturni natečaj, ki bo objavljen v začetku poletja, sredi prihodnjega leta načrtujejo pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje, s katero naj bi zaključili leta 2025. Podobna časovnica naj bi veljala tudi za gradnjo helikopterskega centra. icon-expand Ivo Boscarol FOTO: Miro Majcen Boscarolova preostalih štiri milijone evrov namenila za gradnjo in ureditev muzeja letalstva Donacijo bo ajdovska občina prejela tedaj, ko bo pridobila zemljišče in začela s postopki za gradnjo, ki naj bi bila po besedah ajdovskega župana zaključena predvidoma leta 2026. V logističnem centru bodo poleg zdravstvenega doma in lekarne gradili še gasilsko-reševalni center in novo policijsko postajo, tako da bodo vse reševalne službe združene na enem območju mesta. Ker pa bo zdravstveni dom preseljen iz središča mesta na obrobje, želijo v občini vzpostaviti tudi javni mestni prevoz. Ivo Boscarol je danes še napovedal, da to zagotovo ni zadnja donacija, prav tako pa želi del sredstev nameniti tudi nakupu katerega izmed slovenskih podjetij. Želel je, da bi v slovensko last znova prišli nekdanji "velikani", kot sta na primer Fructal ali Elan, vendar se s sedanjimi tujimi lastniki ni uspel dogovoriti za njihov nakup. Tako zdaj priložnosti išče med ostalimi nekdaj slovenskimi podjetji. PREBERI ŠE 25-milijonska donacija bo Ajdovščini omogočila sodoben reševalni center Njegovo novo podjetje Boscarol bo del kupnine vložilo tudi v nepremičnine in v prihodnje mogoče celo samo gradilo nova in finančno dostopna stanovanja.