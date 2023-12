Belo nedeljsko jutro: ponekod zapadlo več kot 10 centimetrov snega

Na spuščanje meje sneženja je močno vplivala intenziteta padavin, zato so razlike med kraji precejšnje. Na Notranjskem in Kočevskem ter ponekod v osrednji Sloveniji je tudi po nižinah lokalno zapadlo več kot 10 centimetrov snega. Še več snega je seveda zapadlo v višje ležečih krajih.

Kot kažejo podatki Agencije za okolje (ARSO), je bila v Zadlogu nad Idrijo na dobrih 700 metrih nadmorske višine snežna odeja ob sedmi uri zjutraj debela 24 centimetrov. Pet centimetrov manj snega so izmerili v Iskrbi pri Kočevju. Sledita Nova vas na Blokah s 17 in Logatec s 16 centimetri snega. V Babnem Polju je snega 13, na Vrhniki in v Postojni 12, v Kočevju 11, v Črnomlju 10, v Cerknici 9, v Metliki 8, v Novem mestu in Ratečah 6, v Velikih Laščah pa 5 centimetrov. Prav toliko snega so izmerili tudi na drugem koncu Slovenije v Mežici. Drugod je snežna odeja bolj skromna. V Ljubljani so namerili 4, v Slovenskih Konjicah pa 3 centimetre snega.