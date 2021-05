Opozicija znova opozarja, da ima premalo mest v delovnih telesih

Ne glede na ponedeljkov sklep kolegija predsednika DZ, s katerim sta poslanski skupini SMC in DeSUS poslancem NeP odstopili 12 mest v delovnih telesih, v tem sklopu pa podpredsedniški mesti v dveh odborih, po mnenju večjega dela opozicije ostajajo razmerja med koalicijskimi in opozicijskimi poslanskimi skupinami v delovnih telesih porušena. Po njihovi oceni ne odražajo dejanskega stanja v DZ in ne zadostujejo minimalnim demokratičnim standardom.

V Levici, LMŠ, SD, SAB in NeP ponovno opozarjajo na po njihovem mnenju nedemokratično in nevzdržno stanje, ki vlada glede določitve števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih DZ.

Odprto vprašanje po njihovem mnenju ostaja tudi sestava Komisije za nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami ter vprašanje statusa SNS, ki ima z vlado sklenjen sporazum o sodelovanju.

Tako večji del opozicije Zorčiču predlaga, da kolegij predsednika DZ nemudoma razreši to vprašanje bodisi tako, da dodeli manjkajoča mesta poslanskim skupinam opozicije ter pripadajoča predsedniška in podpredsedniška mesta, bodisi da na novo pripravi razrez mest, ki pripadajo koaliciji in opoziciji, ter vseh predsedniških in podpredsedniških mest.