Smo pred občutno spremembo vremena, ki bo marsikje postregla s prvo pošiljko snega v letošnji zimi. Po nižinah večjega dela države bo do sredine noči na soboto predvidoma zapadlo od nekaj centimetrov do največ deset centimetrov snega, v višjih delih Gorenjske, Notranjske in Kočevske pa lahko tudi okoli četrt metra. Sneg bo sprva suh, nato pa vse bolj moker. Ker bo v petek marsikje prehodno prehajal v dež, bo na izpostavljenih legah možna poledica.

Do sredine noči na soboto nas bosta prešla dva vremenska sistema, ki nam bosta prinesla snežinke tudi v nižine. Prvega pričakujemo že danes proti večeru in zvečer, a ker se bo nad naše kraje pomaknil že precej oslabljen, si prav veliko snega ne moremo obetati. Bolj izrazito dogajanje nas čaka v petek, ko bo ob pomiku hladne fronte čez Alpe nad severnim Sredozemljem nastal globok ciklon. Zračni tlak v njegovem središču bo padel pod 985 hektopaskalov, kar se v tem delu Evrope ne zgodi ravno pogosto.

Večji del Slovenije bo pobelil prvi sneg. FOTO: Egon Cokan

Prve snežinke pričakujemo že danes popoldne in zvečer Danes bo v večjem delu države oblačno. Dopoldne se bo postopno pooblačilo tudi na Primorskem in v višjih legah, kjer trenutno še vztraja jasnina. Južno Slovenije bodo popoldne zajele manjše padavine, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek prehodno razširile nad večji del države. Zračna masa nad nami bo dovolj hladna, da bodo snežinke poplesavale tudi po nižinah, le na Primorskem bo prevladoval dež. Kljub temu da bo količina padavin zelo majhna, pa se lahko zaradi nizkih temperatur in hladne podlage predvsem v višjih delih Notranjske in Kočevske in po gričevjih vzhodne Slovenije nabere nekaj centimetrov suhega snega. V večjem delu nižin bodo sicer današnje temperature pozitivne. Gibale se bodo od 0 do 3 stopinje Celzija, na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja, pa bo okoli 8 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za danes FOTO: ARSO

Obilnejša pošiljka padavin prihaja v petek popoldne in zvečer, ponekod možna poledica V drugem delu noči na petek bodo manjše padavine večinoma ponehale, ponekod se bo prehodno tudi delno razjasnilo. A le za kratek čas, saj se bo nad severno Italijo jutri začel poglabljati nov ciklon, ki bo od sredine dneva vplival tudi na vreme pri nas. Ker bo šlo za globok ciklon, bo tudi vremensko dogajanje izrazitejše od današnjega. Zahodne kraje bodo jutri proti poldnevu zajele nove padavine, ki se bodo popoldne krepile in do večera postopno razširile nad vso državo. Sprva bo večinoma snežilo, nato se bo meja sneženja nekoliko zvišala. Nad naše kraje bo namreč z južnimi vetrovi dotekal toplejši zrak, zato bo sneg marsikje po nižinah vsaj prehodno prehajal v dež. V zatišnih legah bo nastajala poledica. Dopoldne bo ponekod, zlasti na Štajerskem in v Prekmurju, zapihal veter južnih smeri, ob morju jugo, zvečer pa severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. Jutrišnje najvišje dnevne temperature se bodo v večjem delu nižin gibale od 1 do 6, na Primorskem od 8 do 12 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za jutri FOTO: ARSO

Glavnina padavin bo naše kraje dosegla v večernih urah, ko se bo od severa začelo hladiti. Takrat bo tudi po nižinah vzhodne in južne Slovenije dež prehajal nazaj v sneg. Možno bo nekajurno močnejše sneženje, zato bodo takrat vozne razmere najbolj otežene. Predvsem v vzdodni Sloveniji bo lahko snežilo še v prvem delu noči na soboto, nato pa bodo padavine povsod ponehale. Koliko snega lahko zapade? Posamezni izračuni meteoroloških modelov se med seboj še nekoliko razlikujejo, saj točna lokacija nastanka in gibanja ciklona še nista povsem znani. Od pomikanja ciklona bo namreč odvisna prevladujoča oblika padavin in tudi veter, ki skupaj z razgibanim površjem pomembno vpliva na količino padavin in s tem tudi na višino snežne odeje. Največ padavin se obeta v pasu med zgornjo Gorenjsko, Notranjsko in Kočevsko, kjer lahko zlasti nad nadmorsko višino 600 ali 700 metrov lokalno zapade tudi več kot četrt metra snega. Nižje bo snežna odeja zaradi pogostega mešanja dežja in snega občutno bolj skromna. Po nižinah večjega dela države, z izjemo Primorske, bo predvidoma zapadlo od nekaj centimetrov do največ deset centimetrov snega. Obstaja tudi možnost, da bodo najnižji deli dolin in kotlin na vzhodu države ostali kopni, medtem ko bo lahko v okoliškem gričevnatem svetu zapadlo več kot deset centimetrov snega.

Obeti za Slovenijo FOTO: ARSO