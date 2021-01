Večji del Slovenije bo pobelil sneg, sledila bo izrazita odjuga

Nedeljo bo krojil dotok občutno hladnejšega zraka od severovzhoda, kar pomeni, da bomo v večjem delu države imeli povsem zimsko vreme s sneženjem. Ker bo sneg suh, se bodo centimetri predvsem v višjeležečih krajih hitro nabirali. V krajih nad okoli 500 metrov nadmorske višine lahko lokalno zapade okoli 20 centimetrov snega. A zimsko veselje tudi tokrat ne bo trajalo prav dolgo. Ogrevati se bo začelo že na začetku prihodnjega tedna, izrazito odjugo pa pričakujemo v drugi polovici tedna, ko bomo marsikje lahko izmerili celo najvišje temperature v letošnji zimi.

Vremensko dogajanje v zadnjih mesecih precej pestro in ter pestrosti bomo priča tudi v prihodnjih dneh. Vzrok za dinamično zimo je meja med hladnejšo in toplejšo zračno maso, ki vseskozi valovi v bližini naših krajev. Na stiku zračnih mas nastajajo cikloni, ki se nato pomikajo tudi nad naše kraje, zato so padavine v zadnjih tednih pogoste. Za vremensko dogajanje pri nas bo v prihodnjih dneh pomemben ciklon, ki se bo dopoldne iznad severnega Atlantika pomaknil nad Francijo, v naslednjih 24 urah pa se bo čez zahodne Alpe spustil v severno Sredozemlje. Večji del noči na nedeljo bomo še pod vplivom toplih zahodnih vetrov, zato bo meja sneženja visoko, ob pomiku ciklona proti vzhodu pa bo zapihal občutno hladnejši severovzhodni veter in meja sneženja se bo marsikje spustila do nižin.

icon-expand Na vreme pri nas bo jutri vplival ciklon, ki se bo spustil v severno Sredozemlje FOTO: POP TV

Ker je središče ciklona od nas še precej oddaljeno, padavin danes še ne pričakujemo. Po razkroju megle bo v večjem delu Slovenije prevladovalo sončno vreme, oblačiti se bo začelo šele sredi popoldneva, ko se bo krepil jugozahodni veter. Za ta čas bo zelo toplo. V večjem delu Slovenije, z izjemo zatišnih krajev na severu, bodo popoldanske temperature presegle 10 stopinj, v Beli krajini se bo lahko ogrelo celo do 15 stopinj Celzija. Hladna fronta nas bo dosegla v drugem delu noči Prve padavine se bodo na zahodu in jugu Slovenije pojavile v poznih večernih urah ter se nato do sredine noči razširile nad vso državo. Meja sneženja, ki bo sprva še visoko, na nadmorski višini okoli 1200 metrov, se bo v drugem delu noči naglo spuščala, saj bo od severovzhoda k nam dotekal občutno hladnejši zrak. Že proti jutru bo, kot vse kaže, začelo snežiti na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju, zjutraj ali zgodaj dopoldne pa se bo sneženje razširilo nad večji del države. Nedelja bo oblačna s pogostimi padavinami. Na Primorskem bo deževalo, drugod večinoma snežilo. Dopoldne bo močnejše sneženje zajelo severno polovico Slovenije, popoldne pa se bo glavno padavinsko dogajanje preselilo nad Dolenjsko, Kočevsko in Belo krajino. Proti večeru bodo padavine v večjem delu Slovenije ponehale, le na jugovzhodu bo lahko rahlo snežilo še do sredine noči na ponedeljek. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna, na izpostavljenih mestih v Vipavski dolini občasno lahko tudi močna burja.

icon-expand Nedelja bo marsikje povsem zimska s sneženjem. FOTO: Rok Nosan

Koliko snega bo zapadlo? Kot smo v letošnji zimi že vajeni, bodo tudi tokrat razmere po Sloveniji zelo različne. Na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju, kjer bo začelo najprej snežiti in kjer bodo temperature med sneženjem malo pod ničlo, lahko po zadnjih izračunih meteoroloških modelov tudi po najnižjih delih zapade od 5 do 10, v gričevnatem svetu pa okoli 15 centimetrov snega, podobno bo, kot vse kaže, tudi marsikje na jugovzhodu države, Gorenjskem in Notranjskem, medtem ko bo v Ljubljanski in Celjski kotlini snega predvidoma manj, saj tu ob severovzhodnem vetru prihaja do t. i. fenskega efekta, ki suši padavine, posledično pa so tudi temperature nekoliko višje. Centimetri se bodo precej hitreje nabirali v višjih legah, kjer bodo temperature ves dan kar globoko pod ničlo. V krajih nad okoli 500 metrov nadmorske višine, kjer bodo temperature čez dan okoli -2 ali -3 stopinje Celzija, lahko lokalno zapade tudi okoli 20 centimetrov snega. Vse bo odvisno od tega, kje natančno se bodo vzpostavljali pasovi močnejših padavin, kar pa se danes še ne da dobro napovedati.

icon-expand V krajih nad okoli 500 metrov nadmorske višine bodo jutri temperature ves dan pod ničlo. FOTO: Meteorologix