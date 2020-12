V večjem delu Slovenije vsaj 15 centimetrov snega, ponekod možna poledica in žled

Rahlo sneženje, ki je že zajelo južne kraje, se bo čez dan nekoliko okrepilo in postopno razširilo nad večji del države. Glavnina padavin nas bo dosegla v noči na četrtek, ko lahko marsikje v le nekaj urah zapade več kot 15 centimetrov snega. Sprva bo snežilo tudi v nižjih delih Primorske, z dotokom toplejšega zraka v višine pa bo sneg na prehodu med Notranjsko in Primorsko prehajal v dež. Ker se bo pri tleh še zadrževala plast zraka z negativnimi temperaturami, bosta zvečer in v noči na četrtek na tem območju nastajala poledica in žled.

Že nekaj dni nas spremljajo povsem zimske temperature, danes pa se bodo mrazu pridružile še snežinke. Rahlo sneženje je že zajelo južne kraje in se bo čez dan razširilo nad vso državo. Najkasneje, šele proti večeru, bo začelo snežiti v Pomurju. Ker bodo temperature marsikje ves dan pod ničlo, bo sneg suh. Na Notranjskem, Gorenjskem in Kočevskem ga lahko do večera zapade od 10 do 15 centimetrov, drugod pa manj. Sprva bo lahko nekaj snežink priplesalo tudi v nižje dele Primorske, kjer bo pihala močna burja.

Največ padavin bo padlo v noči na četrtek Prvo sneženje v letošnji zimi nam prinaša ciklon, ki se je včeraj ob spustu mrzlega zraka poglobil nad severnim Sredozemljem. Središče ciklona se nam bo najbolj približalo ponoči, ko bodo padavine marsikje obilne. Nad našimi kraji se bosta takrat srečevali dve temperaturno različni zračni masi. V spodnjih plasteh ozračja se bo ob vzhodnih vetrovih zadrževal zelo hladen in vlažen zrak, višje pa bo iznad Sredozemlja dotekal občutno toplejši zrak. Močnejše padavine, ki se bodo prožile na meji med toplim in hladnim zrakom, se bodo z višinskimi vetrovi pomikale proti severu države.

icon-expand Največ snega bo zapadlo ponoči. FOTO: Rok Nosan

Opozorilo zaradi nevarnosti poledice in žleda Na prehodu med Notranjsko in Primorsko, kjer bo plast toplega zraka v višinah najdebelejša, bo sneg v večernih urah začel prehajati v dež, zato bosta na tem območju nastajala poledica in žled. Velika nevarnost za nastanek slednjega je predvsem na območju Banjške planote, Trnovskega gozda in Brkinov, kjer se lahko v prihajajoči noči nabere tudi okoli dva ali celo tri centimetre debela plast ledu. Arso je za to območje izdal oranžno opozorilo. Drugod bo snežilo. Marsikje v zahodni, južni in osrednji Sloveniji lahko v kratkem času zapade več kot 15 centimetrov snega, proti severovzhodu pa se bo količina snega hitro manjšala. Sneženje bo spremljal hladen vzhodni veter. Ker bo snežilo pri negativnih temperaturah, bo sneg lahek, zato bodo predvsem v višje ležečih krajih nastajali snežni zameti.

icon-expand Zaradi debele plasti zraka s pozitivnimi temperaturami v višinah bo zvečer in v noči na četrtek na prehodu med Notranjsko in Primorsko nastajal žled. FOTO: Meteoblue

Do jutra bo sneženje na zahodu države ponehalo in jutri bo v teh krajih večinoma suho, na vzhodu pa bodo občasne manjše padavine vztrajale še do večera. Zaradi nadaljnjega dotoka toplega zraka v višine bo sneg marsikje ob meji s Hrvaško prehajal v dež, zato bo nevarnost poledice. Kje bo zapadlo največ snega? Najobilnejše sneženje pričakujemo v pasu od zahodnega dela Gorenjske prek Notranjske do Kočevske, kjer lahko do konca padavinskega dogodka lokalno zapade več kot 30 centimetrov snega. V Ljubljani z okolico, na Dolenjskem in v Beli krajini bo predvidoma zapadlo od 15 do 20 centimetrov snega. Dobrih deset centimetrov visoka snežna odeja bo prekrila tudi večji del Štajerske in Posavja. Precej bolj skromna snežna odeja bo v Prekmurju, kjer bo snega marsikje le za vzorec. Brez snežne odeje pa bodo ostali nižji deli Primorske, saj bo tu večinoma deževalo.

icon-expand Toliko snega naj bi zapadlo po izračunu meteorološkega modela COSMO-D2. Možna so odstopanja. FOTO: Meteologix