Večji del Slovenije bo v nedeljo zjutraj bel

Večji del Slovenije bo, kot kaže, v nedeljo zjutraj bel, potrdi znani meteorolog z Agencije RS za okolje (Arso) Brane Gregorčič. "Ta napoved se zdi zdaj že kar precej verjetna, edina negotovost je še v tem, kako hitro se bo spuščala meja sneženja do nižin," pravi.

Od tega bo namreč odvisno, koliko snega bo padlo. Nad severnim Sredozemljem bo v soboto zvečer nastal ciklon in se ponoči približal našim krajem. "V gorah, tam nad 1000 metrov, bo ves čas samo snežilo," napoveduje Gregorčič. Tam bo padlo od 20 do 40, ponekod 50 centimetrov snega. "To bo prva takšna izdatna pošiljka snega za naše gore v tej zimi in ta sneg bo tudi obležal," še doda sogovornik.

Na smučiščih ga že komaj čakajo. "Glede na to, da trenutno obratujejo štiri proge, si želimo smučarjem ponuditi smuko na celotnem smučišču, tako da se zelo veselimo. Z veseljem spremljamo tudi to, da so se že danes spustile temperature," se veseli Barbara Trebušak z RTC Krvavec.

Temperature se bodo spustile tudi po nižinah, kjer pa bo v noči na nedeljo naprej deževalo, nato snežilo. "Tako da se bo do nedeljskega jutra večinoma nabralo med 5 in 10, morda kje 15 centimetrov snega, ki pa bo po nižinah seveda bolj južen," razloži Gregorčič.

Nazadnje je snežilo – po nižinah sicer bolj za vzorec – pred dvema tednoma. Tokrat bo drugače, pravi Gregorčič: "Kot kaže, bo ta pošiljka nekoliko izdatnejša, predvsem pa se ne obeta kakšna odjuga, ampak ves prihodnji teden kar razmeroma hladen, ob kakšnem jasnem jutru bo lahko tudi minus 10, tam, kjer bo snežna odeja obstala."

Na napovedano sneženje so v zimskih službah pripravljeni. Vsaj tako zatrjujejo. Posipalci, plugi, sol, vsega je dovolj, pravijo. KPL skrbi za 1200 km ljubljanskih cest.

"Mi ob napovedanih padavinah vedno najprej posipamo. Če sneži, čakamo, da zapade nekje do 10 centimetrov snega, potem gremo pa plužit," pojasni vodja zimske službe KPL Enver Kerić. A kombinacija dežja in potem snega je najslabša, pravi. "Težko je v dežju posipati, sploh pa pri nizkih temperaturah, če dež preide v led, občane prosimo, da malo potrpijo, zimska služba bo v akciji ves čas, 24 ur smo v službi."

Tudi na DARSU, ki posipa in pluži 620 kilometrov avtocest, pravijo, da so pripravljeni in da bodo avtoceste v nedeljo kopne. Apelirajo pa na voznike, naj se na pot odpravijo le z ustrezno zimsko opremo.