Večji industrijski požari v Sloveniji

Slovenijo je v zadnjih letih prizadelo več industrijskih požarov, ki so povzročili veliko škode, večinoma pa so minili brez žrtev. Eksplozija in požar v kočevskem Melaminu pa sta terjala zelo visok davek, saj je bilo po dosedanjih podatkih poškodovanih več kot 20 ljudi. Objavljamo kronologijo večjih industrijskih požarov po letu 1995.

19. avgust 1995 – V družbi Carrera Optyl v Ormožu je izbruhnil velik požar, ki je poškodoval približno 2200 kvadratnih metrov ostrešja in okoli 1500 kvadratnih metrov proizvodnih prostorov. Škode je bilo za okoli tri milijone nemških mark. Pri gašenju je sodelovalo 250 gasilcev. 5. september 2006 – Zagorelo je v poslovnem objektu v Barletovi ulici v Medvodah, v celoti pa sta pogorela podjetje za obnovo avtoplaščev EkoGum in trgovina z avtodeli Tapos. Nastala je velika škoda, ocenjena na okoli tri milijone evrov. 14. maj 2009 – V obratu Lesne industrije Litija na Bregu pri Litiji je zagorelo zaradi napake na električni inštalaciji. Požar je povsem uničil stroj za lepljenje lesa. Škodo so ocenili na 700.000 evrov.

icon-expand Požar v Preboldu FOTO: Damjan Rogan

13. avgust 2009 – Zagorelo je v poslovno-skladiščnih prostorih nekdanje tovarne tekstila v Preboldu. Požar je zaradi velike količine gorljivih snovi več dni gasilo 225 gasilcev. Zgorelo je celotno poslopje, škode je bilo za okrog 1,6 milijona evrov. 17. november 2009 – V hladilnici podjetja Niko transport v Mostah pri Komendi je izbruhnil požar, ki se je razširil na ostale dele hladilnice in ostrešje. Gasilo ga je več kot 140 gasilcev, dva gasilca in dva zaposlena sta potrebovala zdravniško pomoč zaradi zastrupitve. Ljubljanske mlekarne so imele v hladilnici shranjene sladolede v vrednosti okoli 1,5 milijona evrov. 11. avgust 2012 – V nočnih urah je zagorelo skladišče tovarne Liko v Borovnici. V požaru sta zgorela dva objekta, poškodovane so bile tudi bližnje stanovanjske hiše. Nastalo je za 100.000 evrov škode. Požar je gasilo okoli 140 prostovoljnih in poklicnih gasilcev; dva sta se pri gašenju poškodovala.

icon-expand Požar v Gorenje Surovini FOTO: Saša V.

21. julij 2013 – Velik požar, s katerim so se gasilci borili več dni, je izbruhnil v obratih za predelavo papirja in plastike podjetja Gorenje Surovina v Mariboru. Pri gašenju je sodelovalo več kot 200 gasilcev, trije so potrebovali pomoč zaradi izpostavljenosti vročinskemu valu. Ogenj je uničil dve tretjini industrijske hale za predelavo odpadne električne in elektronske opreme, mletje plastike in skladiščenje ter sončno elektrarno na strehi hale. Preiskava je pokazala, da je izbruhnil zaradi kratkega stika na napajalnem kablu enega izmed strojev. 10. maj 2014 – V Kamniku je zagorelo v bližini bivšega podjetja KIK Kamnik v obratu Iskre Mehanizmov. Zgoreli so šotori, v katerih so bili polizdelki za belo tehniko. Škode je bilo za več sto tisoč evrov. 17. september 2014 – V požaru v podjetju Alpeks v Celju je zgorelo 90 odstotkov zalog v skladišču, v katerem so skladiščili gostinsko opremo, pred ognjem pa so gasilci rešili upravno zgradbo podjetja. Zagorelo je pri izvajanju vzdrževalnih del. Požar naj bi povzročil za več kot milijon evrov škode, gasilo ga je več kot sto gasilcev. 26. oktober 2014 – Pogoreli so prostori podjetja M Caravaning v Poslovni coni Šenčur. Nastala je škoda v višini več sto tisoč evrov. Kriminalisti so ugotovili, da je požar nastal zaradi tehnične napake. S požarom, ki so ga spremljale eksplozije manjših jeklenk, se je spopadlo več kot 70 poklicnih in prostovoljnih gasilcev. 10. december 2014 – Požar v doživljajskem parku Vulkanija pri Gradu na Goričkem je v celoti uničil notranjost objekta v parku in povzročil veliko materialno škodo. Ogenj so pogasili gasilci, eden od njih pa se je pri tem poškodoval.

icon-expand Pogorišče požara v Mercatorjevem skladišču FOTO: Gasilska brigada Ljubljana

12. maj 2015 – V enem največjih industrijskih požarov v Sloveniji, ki je zajel 10.000 kvadratnih metrov površin, je pogorelo Mercatorjevo skladišče v ljubljanskem Zalogu. Umrl je vzdrževalni delavec, še en je bil ranjen. Ogenj je štiri ure gasilo skoraj 300 gasilcev. Preiskava je pokazala, da je požar izbruhnil, ker delavci pri varjenju ob nameščanju vrat v hladilnici niso upoštevali varnostnih ukrepov in se je vžgala izolacija. Škodo so ocenili na devet milijonov evrov, škode zaradi izpada dobav pa v Mercatorju niso razkrili. Navedli so le, da je bila velika. 20. julij 2016 – Ogenj je zajel ostrešje logističnega centra Pošte Slovenije na Cesti v Mestni log v Ljubljani. Uničil je okoli 500 kvadratnih metrov ostrešja. Pri gašenju požara je sodelovalo okoli 140 gasilcev. Pošta je imela zaradi požara težave pri dostavi pošiljk. 15. maj 2017 – V tovarni Kemis pri Vrhniki je izbruhnil velik požar. Ker tam skladiščijo nevarne odpadke, kot so olja, laki, topila, barve in zdravila, so morali evakuirati nekaj okoliških prebivalcev, na območju pa se je več dni širil vonj po zažgani plastiki. V gašenju je sodelovalo več kot 250 gasilcev; dva sta potrebovala zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima, več jih je kasneje tožilo zaradi zdravstvenih težav. Nastala je precejšnja okoljska škoda, predvsem na bližnjem potoku Tojnica, kjer je dosegla katastrofalne razsežnosti. 8. junij 2017 – Zagorelo je v ljutomerskem podjetju Eko Plastkom. Ogenj je povsem uničil skladišče, v katerem so hranili odpadne sveče, plastiko in parafin, po oceni pristojnih služb pa ni povzročil večje okoljske škode.

icon-expand Požar v podjetju Ekosistemi. FOTO: Andrej Matič