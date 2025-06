'Večji odmerek bi lahko povzročil psihozo, epileptični napad, izgubo zavesti'

Predstavnik organizacije DrogArt Marko Verdenik je sicer povedal, da tovrstni izdelki niso tako zelo pogosti, da pa zaznavajo predvsem uporabo med mladostniki. Izpostavil je na primer srednješolsko populacijo, ki sicer izdelke kanabisa težje kupuje na črnem trgu in se tudi zato morda poslužuje legalnih alternativ: "Tudi zaradi tega so tovrstne snovi bolj problematične, saj ciljajo na mlajšo populacijo."

Tovrstne nove snovi se težko nadzira predvsem zato, ker "pravzaprav dnevno nastajajo v v različnih laboratorijih po celem svetu - verjetno tudi v Evropi in v Sloveniji," je pojasnila Jandlova. Poudarila je, da so to snovi, ki jih ne poznaoj, prav tako pa ne poznajo poti, po kateri se naročajo in po kateir prihajajo v Slovenijo.

Seveda pa, kot je dodala, ob vsaki zaznavi tovrstne snovi steče postopek, da se snov analizira, prepozna in predlaga, da se jo uvrsti na seznam prepovedanih drog. A za to vseeno potrebujejo od šest mesecev do enega leta.