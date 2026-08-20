Večji požar na območju Črnotič: na kraju 84 gasilcev in AirTractorji

Okoli 11.30 je zagorelo ob cesti Črnotiče–Podgorje proti Petrinjam. Zaradi požara sta zaprti cesta Petrinje–Črnotiče in regionalna cesta Kastelec–Podgorje v Črnotičah.

Na intervenciji sodeluje 84 gasilcev s 26 vozili, so sporočili z Gasilske zveze Slovenije. Aktivirani so bili Obalna gasilska zveza Koper, PGD Materija, GB Koper, Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana ter tečajniki usposabljanja za gašenje požarov v naravnem okolju iz Sežane.