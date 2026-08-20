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Večji požar na območju Črnotič: na kraju 84 gasilcev in AirTractorji

Črnotiče, 20. 08. 2026 13.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Požar pri Črnotičah

Na območju Črnotič pri Kopru je izbruhnil večji požar v naravnem okolju. V plamenih je okoli 12 hektarjev površine, veter pa je požar širil v smeri Petrinj. Na terenu je 84 gasilcev s 26 vozili, ki jih iz zraka podpirajo tudi trije AirTractorji. Požar je omejen, zaradi njega pa sta še zaprti cesta Petrinje–Črnotiče in regionalna cesta Kastelec–Podgorje.

Okoli 11.30 je zagorelo ob cesti Črnotiče–Podgorje proti Petrinjam. Zaradi požara sta zaprti cesta Petrinje–Črnotiče in regionalna cesta Kastelec–Podgorje v Črnotičah.

Na intervenciji sodeluje 84 gasilcev s 26 vozili, so sporočili z Gasilske zveze Slovenije. Aktivirani so bili Obalna gasilska zveza Koper, PGD Materija, GB Koper, Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana ter tečajniki usposabljanja za gašenje požarov v naravnem okolju iz Sežane.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Aktivirano je bilo tudi večje poveljniško vozilo PV-2, ki ga v Sloveniji uporabljajo za štabno vodenje, komunikacijsko podporo in usklajevanje taktičnih enot na terenu ob večjih nesrečah ali požarih v naravnem okolju. O dogodku je bil obveščen Zvonko Glažar, poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Pri gašenju nudijo podporo iz zraka tudi tri letala Air Tractor.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Požar trenutno zajema okoli 12 hektarjev površine, zaradi vetra pa se je širil v smeri Petrinj. Kot so kasneje sporočili z Gasilske brigade Koper, je požar omejen, trenutno pa poteka gašenje posameznih žarišč. Očividce naprošajo za strpnost, prav tako pa naj se ne približujejo kraju požara.

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