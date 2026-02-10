Naslovnica
Slovenija

Sumi zastrupitev dojenčkov: večji odpoklic formul za dojenčke

Ljubljana, 10. 02. 2026 13.11 pred 1 uro 4 min branja 5

Avtor:
K.H.
Formula za dojenčke

Zaradi možne prisotnosti toksina cereulida so bile preventivno odpoklicane nekatere formule za dojenčke ter živila za posebne zdravstvene namene. Toksin so našli v sestavinah dobavitelja iz Kitajske, ki jih uporablja več proizvajalcev otroških formul. ZPS svetuje, da odpoklicane izdelke vrnete na prodajno mesto in zahtevate vračilo kupnine. Proizvajalci so odpoklicali izdelke v več kot 60 državah, tako gre za enega največjih odpoklicev tovrstnih izdelkov doslej. V več državah pa preiskujejo sume zastrupitev dojenčkov.

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) potrošnike opozarjajo na preventivne odpoklice izdelkov, gre predvsem za formule za dojenčke ter živila za posebne zdravstvene namene znamke Aptamil. Razlog odpoklica je možna prisotnost toksina cereulida kot posledica mikrobiološke kontaminacije v eni od sestavin izdelka.

Cereulid, ki lahko povzroča slabost in bruhanje, je bil odkrit v sestavinah dobavitelja iz Kitajske za več proizvajalcev otroških formul, med njimi Nestlé, Danone in Lactalis, kar je sprožilo odpoklic izdelkov v več deset državah Evropske unije in zbudilo zaskrbljenost med starši.

Preberi še Uporaba odpoklicanih formul za dojenčke predstavlja tveganje za njihovo zdravje

Evropska agencija za varno hrano je 2. februarja 2026 določila novo mejno vrednost za vsebnost cereulida, zaradi česar so morali nekateri proizvajalci preventivno odpoklicati še več izdelkov s trgovskih polic, so še dodali v ZPS.

Zdravstveni inšpektorat je bil že konec januarja prek evropskega sistema hitrega obveščanja RASFF obveščen o odpoklicih več vrst začetnega mleka za dojenčke zaradi možne prisotnosti toksina cereulida.

"Proizvajalci so ugotovili, da je bila vir kontaminacije ena od surovin, zato se trenutno izvajajo laboratorijske analize za namen potrditve varnosti izdelkov. Aktivnosti proizvajalcev spremljajo pristojni organi v državah članicah Evropske unije, Zdravstveni inšpektorat pa spremlja obvestila iz RASFF in ob prejemu informacije o odpoklicu izdelka, ki je bil distribuiran tudi v Slovenijo, nadzira aktivnosti odgovornih distributerjev ter obvešča potrošnike," so zapisali na inšpektoratu.

Katere izdelke so odpoklicali pri nas?

Trenutno je o prostovoljnem odpoklicu izdelkov potrošnike obvestilo nekaj večjih trgovcev pri nas, med drugim Müller, Lidl in dm. Gre za naslednje izdelke:

Aptamil Pronutra Pre, 400 g, roki uporabe: 14.07.2026, 08.10.2026, 28.11.2026.

Aptamil Pronutra Pre, 800 g, roki uporabe: 05.07.2026, 09.07.2026, 13.07.2026, 23.07.2026, 04.08.2026, 06.08.2026, 03.09.2026, 14.10.2026, 17.10.2026, 30.10.2026, 10.11.2026, 18.11.2026, 26.11.2026, 04.12.2026.

Aptamil Profutura Pre, 800 g, rok uporabe: 20.04.2027.

Aptamil Pronutra 1, 800 g, roki uporabe: 10.07.2026, 27.07.2026, 28.07.2026, 07.08.2026, 25.08.2026, 01.09.2026, 02.09.2026, 15.10.2026, 01.11.2026, 10.11.2026, 27.11.2026, 03.12.2026.

Aptamil Pronutra 2, 800 g, roki uporabe: 08.06.2026, 19.06.2026, 11.07.2026, 04.07.2026, 19.07.2026, 27.07.2026, 31.08.2026, 08.09.2026, 15.09.2026, 18.09.2026, 26.10.2026, 27.10.2026, 21.11.2026, 30.11.2026, 05.12.2026, 19.12.2026, 08.01.2027, 09.01.2027.

Aptamil Pronutra 2, 1200 g, rok uporabe: 18.02.2027.

Aptamil Pronutra 3, 800 g, roki uporabe: 19.06.2026, 11.07.2026, 18.07.2026, 28.07.2026, 02.08.2026, 30.08.2026, 10.09.2026, 15.09.2026, 25.10.2026, 07.11.2026, 29.11.2026, 11.12.2026, 18.12.2026.

Aptamil Profutura DuoAdvance Pre, 800 g, roki uporabe: 11.02.2027, 20.02.2027, 14.03.2027, 13.04.2027, 20.04.2027, 30.04.2027, 08.05.2027, 01.06.2027, 08.06.2027, 06.08.2027, 17.09.2027.

Odpoklic izdelkov Aptamil - DM
Odpoklic izdelkov Aptamil - DM
FOTO: DM

Aptamil Profutura DuoAdvance 2, 800 g, roki uporabe: 02.12.2026, 07.01.2027, 20.01.2027, 10.02.2027, 16.02.2027, 19.04.2027, 01.05.2027, 18.05.2027, 14.06.2027, 05.07.2027, 04.08.2027, 05.08.2027, 22.08.2027, 03.09.2027, 02.11.2027, 11.11.2027.

Aptamil AR 2, 400 g, za prehransko uravnavanje polivanja pri dojenčkih po dopolnjenem 6. mesecu starosti, roki uporabe: 06. 11.2026, 02.01.2027.

Trgovec dm se je v želji po zaščiti potrošnikov odločil tudi za preventivni odpoklic začetnih mlek znamke Nestlé. Gre za izdelka:

Nan Comfortis 1, 800 g, začetno mleko za dojenčke, serija 52820346AC in 51550346AB z rokom uporabe: 30.06.2027.

Nan Optipro 1, 800 g, začetno mleko za dojenčke, serija 52630346AB z rokom uporabe: 30.09.2027.

Odpoklic izdelkov Nan - DM
Odpoklic izdelkov Nan - DM
FOTO: DM

Staršem svetujejo, naj preverijo, ali imajo doma izdelke katere od naštetih serij. Neodprte ali že načete izdelke lahko vrnejo na prodajno mesto in zahtevajo vračilo kupnine. Trgovci, ki so izdelke preventivno odpoklicali, jim bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa.

Sumi zastrupitev v tujini

Odpoklici so se začeli v začetku decembra lani. Nestlé France je 10. decembra napovedal odpoklic mlečne formule za dojenčke, proizvedene v njihovi tovarni v Nunspeetu na Nizozemskem, zaradi suma kontaminacije s cereulidom.

Kontaminacijo so izsledili do enega samega kitajskega dobavitelja olja ARA (arahidonske kisline), ključne sestavine v vrhunskih mlečnih formulah za dojenčke.

V začetku januarja 2026 sta Nestlé in Danone ter nekateri drugi proizvajalci odpoklicali več serij mlečnih formul za dojenčke v 60 državah, kar je eden največjih odpoklicev tovrstnih izdelkov doslej.

V Združenem kraljestvu sumijo, da se je več deset dojenčkov zastrupilo s hrano. Francoske oblasti pa so preiskovale smrt dveh dojenčkov, ki sta pred tem uživala otroško formulo proizvajalca Nestlé. Francosko ministrstvo za zdravje je sicer za Euronews Health potrdilo, da znanstveno ni bila potrjena nobena vzročna povezava.

Tudi v Belgiji so obravnavali primer, ko je januarja dojenček zbolel po uživanju kontaminirane otroške formule Nestlé.

Razlagalnik

Cereulid je toksin, ki ga proizvajajo nekatere vrste bakterij, najpogosteje Bacillus cereus. Ta bakterija se lahko nahaja v različnih živilih, zlasti v živilih, ki vsebujejo škrob, kot so riž, testenine in drugi žitni izdelki, če so ti nepravilno shranjeni ali ponovno pogreti. Cereulid je termostabilen, kar pomeni, da ga kuhanje ne uniči.

Najpogostejši simptomi morebitne okužbe s cereulidom so slabost, krči v trebuhu, bruhanje in driska kmalu po zaužitju kontaminirane hrane – med 30 minutami in tremi urami. Simptomi so zelo podobni kot pri trebušni gripi. V primeru dojenčkov je ta toksin še posebej nevaren zaradi njihove občutljivosti.

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) je sistem Evropske unije za hitro obveščanje o tveganjih, povezanih s hrano in krmo. Njegov namen je zagotoviti, da so nacionalni organi in Evropska komisija hitro obveščeni o resnih tveganjih za zdravje ljudi ali živali, ki izhajajo iz živil ali krme, da lahko sprejmejo ustrezne ukrepe. Sistem omogoča izmenjavo informacij med državami članicami EU ter med EU in Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA). Ko je odkrita potencialno nevarna hrana ali krma, se preko RASFF izda obvestilo, ki lahko vodi do odpoklica izdelkov, prepovedi uvoza ali drugih varnostnih ukrepov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
odpoklic formula za dojenčke aptamil nestle toksin cereulid

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Renee Nicole Good v spomin
10. 02. 2026 14.20
najprej trditev krivi Kitajci...( podobno velja za Ruse ...) v resnici je krivda na opevanih Evropejcih...Odpoklici so se začeli v začetku decembra lani. Nestlé France je 10. decembra napovedal odpoklic mlečne formule za dojenčke, proizvedene v njihovi tovarni v Nunspeetu na Nizozemskem, zaradi suma kontaminacije s cereulidom. Kontaminacijo so izsledili do enega samega kitajskega dobavitelja olja ARA (arahidonske kisline), ključne sestavine v vrhunskih mlečnih formulah za dojenčke. V začetku januarja 2026 sta Nestlé in Danone ter nekateri drugi proizvajalci odpoklicali več serij mlečnih formul za dojenčke v 60 državah, kar je eden največjih odpoklicev tovrstnih izdelkov doslej....
Odgovori
0 0
Renee Nicole Good v spomin
10. 02. 2026 14.24
torej ce te mega zahodne korporacije ne bi za vsako ceno hotele samo profit...bi nabavljali sestavine ki ustrezajo ..z drugimi besedami....če nekdo iz eu kupi slabo pnevmatiko od kitajca in se na cesti raztrešči s svojim porschejem ni kriv kitajc...
Odgovori
0 0
medŠihtom
10. 02. 2026 13.41
in kaj je razlika ce otroka zastrupljas ze takoj od zacetka, al pa ce ga zacnes sele po pol leta ? pa cigareti alkohol predelana hrana z 1001 strupi in aditivi in sintetiko skozi celo nosecnost, tut ne more bit glih uredu. da se pol na neko formulo zatikajo, je lol. verjetn hocjo samo od zavarovalnice pokasirat. ljudi je prevec.
Odgovori
-2
0 2
kick.your-ass
10. 02. 2026 13.22
Zakaj teh bogatasev pp svetu nikoli ne vprašajo kaj jedo, od kod je njihovo meso? Bi rekel da ne dobivajo mesa in hrane preko oceanov
Odgovori
+2
2 0
hojladri123
10. 02. 2026 13.54
A si nisi že sam kr lepo odgovoril? zakaj pa dobivamo vse to prek oceanov? ker je cena domačega previsoka in ker v verigi služijo korporacije, medtem ko od mene do kmeta zasluži samo kmet(niti država ne ker mi ga proda na črno) , cena pa še vedno višja kot isti kos mesa iz argentine.
Odgovori
0 0
bibaleze
