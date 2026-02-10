Sumi zastrupitev dojenčkov: večji odpoklic formul za dojenčke

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) potrošnike opozarjajo na preventivne odpoklice izdelkov, gre predvsem za formule za dojenčke ter živila za posebne zdravstvene namene znamke Aptamil. Razlog odpoklica je možna prisotnost toksina cereulida kot posledica mikrobiološke kontaminacije v eni od sestavin izdelka. Cereulid, ki lahko povzroča slabost in bruhanje, je bil odkrit v sestavinah dobavitelja iz Kitajske za več proizvajalcev otroških formul, med njimi Nestlé, Danone in Lactalis, kar je sprožilo odpoklic izdelkov v več deset državah Evropske unije in zbudilo zaskrbljenost med starši.

Evropska agencija za varno hrano je 2. februarja 2026 določila novo mejno vrednost za vsebnost cereulida, zaradi česar so morali nekateri proizvajalci preventivno odpoklicati še več izdelkov s trgovskih polic, so še dodali v ZPS. Zdravstveni inšpektorat je bil že konec januarja prek evropskega sistema hitrega obveščanja RASFF obveščen o odpoklicih več vrst začetnega mleka za dojenčke zaradi možne prisotnosti toksina cereulida. "Proizvajalci so ugotovili, da je bila vir kontaminacije ena od surovin, zato se trenutno izvajajo laboratorijske analize za namen potrditve varnosti izdelkov. Aktivnosti proizvajalcev spremljajo pristojni organi v državah članicah Evropske unije, Zdravstveni inšpektorat pa spremlja obvestila iz RASFF in ob prejemu informacije o odpoklicu izdelka, ki je bil distribuiran tudi v Slovenijo, nadzira aktivnosti odgovornih distributerjev ter obvešča potrošnike," so zapisali na inšpektoratu.

Katere izdelke so odpoklicali pri nas?

Trenutno je o prostovoljnem odpoklicu izdelkov potrošnike obvestilo nekaj večjih trgovcev pri nas, med drugim Müller, Lidl in dm. Gre za naslednje izdelke: Aptamil Pronutra Pre, 400 g, roki uporabe: 14.07.2026, 08.10.2026, 28.11.2026. Aptamil Pronutra Pre, 800 g, roki uporabe: 05.07.2026, 09.07.2026, 13.07.2026, 23.07.2026, 04.08.2026, 06.08.2026, 03.09.2026, 14.10.2026, 17.10.2026, 30.10.2026, 10.11.2026, 18.11.2026, 26.11.2026, 04.12.2026. Aptamil Profutura Pre, 800 g, rok uporabe: 20.04.2027. Aptamil Pronutra 1, 800 g, roki uporabe: 10.07.2026, 27.07.2026, 28.07.2026, 07.08.2026, 25.08.2026, 01.09.2026, 02.09.2026, 15.10.2026, 01.11.2026, 10.11.2026, 27.11.2026, 03.12.2026. Aptamil Pronutra 2, 800 g, roki uporabe: 08.06.2026, 19.06.2026, 11.07.2026, 04.07.2026, 19.07.2026, 27.07.2026, 31.08.2026, 08.09.2026, 15.09.2026, 18.09.2026, 26.10.2026, 27.10.2026, 21.11.2026, 30.11.2026, 05.12.2026, 19.12.2026, 08.01.2027, 09.01.2027. Aptamil Pronutra 2, 1200 g, rok uporabe: 18.02.2027. Aptamil Pronutra 3, 800 g, roki uporabe: 19.06.2026, 11.07.2026, 18.07.2026, 28.07.2026, 02.08.2026, 30.08.2026, 10.09.2026, 15.09.2026, 25.10.2026, 07.11.2026, 29.11.2026, 11.12.2026, 18.12.2026. Aptamil Profutura DuoAdvance Pre, 800 g, roki uporabe: 11.02.2027, 20.02.2027, 14.03.2027, 13.04.2027, 20.04.2027, 30.04.2027, 08.05.2027, 01.06.2027, 08.06.2027, 06.08.2027, 17.09.2027.

Odpoklic izdelkov Aptamil - DM FOTO: DM

Aptamil Profutura DuoAdvance 2, 800 g, roki uporabe: 02.12.2026, 07.01.2027, 20.01.2027, 10.02.2027, 16.02.2027, 19.04.2027, 01.05.2027, 18.05.2027, 14.06.2027, 05.07.2027, 04.08.2027, 05.08.2027, 22.08.2027, 03.09.2027, 02.11.2027, 11.11.2027. Aptamil AR 2, 400 g, za prehransko uravnavanje polivanja pri dojenčkih po dopolnjenem 6. mesecu starosti, roki uporabe: 06. 11.2026, 02.01.2027. Trgovec dm se je v želji po zaščiti potrošnikov odločil tudi za preventivni odpoklic začetnih mlek znamke Nestlé. Gre za izdelka: Nan Comfortis 1, 800 g, začetno mleko za dojenčke, serija 52820346AC in 51550346AB z rokom uporabe: 30.06.2027. Nan Optipro 1, 800 g, začetno mleko za dojenčke, serija 52630346AB z rokom uporabe: 30.09.2027.

Odpoklic izdelkov Nan - DM FOTO: DM

Staršem svetujejo, naj preverijo, ali imajo doma izdelke katere od naštetih serij. Neodprte ali že načete izdelke lahko vrnejo na prodajno mesto in zahtevajo vračilo kupnine. Trgovci, ki so izdelke preventivno odpoklicali, jim bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa.

Sumi zastrupitev v tujini

Odpoklici so se začeli v začetku decembra lani. Nestlé France je 10. decembra napovedal odpoklic mlečne formule za dojenčke, proizvedene v njihovi tovarni v Nunspeetu na Nizozemskem, zaradi suma kontaminacije s cereulidom. Kontaminacijo so izsledili do enega samega kitajskega dobavitelja olja ARA (arahidonske kisline), ključne sestavine v vrhunskih mlečnih formulah za dojenčke. V začetku januarja 2026 sta Nestlé in Danone ter nekateri drugi proizvajalci odpoklicali več serij mlečnih formul za dojenčke v 60 državah, kar je eden največjih odpoklicev tovrstnih izdelkov doslej. V Združenem kraljestvu sumijo, da se je več deset dojenčkov zastrupilo s hrano. Francoske oblasti pa so preiskovale smrt dveh dojenčkov, ki sta pred tem uživala otroško formulo proizvajalca Nestlé. Francosko ministrstvo za zdravje je sicer za Euronews Health potrdilo, da znanstveno ni bila potrjena nobena vzročna povezava. Tudi v Belgiji so obravnavali primer, ko je januarja dojenček zbolel po uživanju kontaminirane otroške formule Nestlé.