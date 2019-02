'Z vsakim specialistom, ki odide, ostane 1500 bolnikov brez kakovostne oskrbe'

Minister za zdravje Samo Fakin se je z napovedanim ukrepom odzval na obisk vodstva sindikata družinskih zdravnikov v Zdravstvenem domu Kranj, kjer se soočajo z velikim pomanjkanjem zdravnikov družinske medicine. Prejšnji teden so sporočili, da noben družinski zdravnik ne more več vpisovati novih bolnikov, zato so občanom svetovali, da si osebnega zdravnika izberejo drugje.

Poslanci NSi so zaradi po njihovi oceni kritičnih razmer na področju družinske medicine zahtevali nujno sejo parlamentarnega odbora za zdravstvo. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, pričakujejo, da bo minister Fakin na seji predstavil ukrepe in rešitve za izboljšanje zdajšnje situacije v primarnem zdravstvu.

Zato so Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in Sindikatu družinskih zdravnikov Praktikum predlagali spremembe kolektivne pogodbe, da bi zdravniki z več opredeljenimi bolniki dobili višje plačilo. Na ministrstvu ocenjujejo, da bi taka oblika nagrajevanja po delu rešila marsikatero težavo. Tako pravilo po Fakinovih besedah sicer že velja pri zasebnikih. "Tak model že imamo in deluje," je poudaril in dodal, da so se s predlogom v sindikatih na delovnih sestankih neformalno strinjali.

Ena od težav zdravnikov primarnega zdravstva, ki v zadnjih mesecih vse glasneje opozarjajo na hude obremenitve pri svojem delu, je po ministrovi oceni tudi to, da družinski zdravniki predvsem v javnih zavodih niso plačani sorazmerno z opredeljenimi bolniki. "Ne glede na obremenitve so ponekod plačani enako, kar se mi ne zdi pravilno," je dejal Fakin.

Sindikat družinskih zdravnikov: Silijo nas v nestrokovno delo

Problematika osnovnega zdravstva se bo z nezakonitim siljenjem zdravnikov v nestrokovno delo samo še poglabljala, je dejal predsednik Praktikuma Igor Muževič po delovnem obisku v Zdravstvenem domu Kranj. Predstavniki vodstev Praktikuma in Fidesa so se sestali s tamkajšnjimi družinskimi zdravniki, ki so v minulem tednu opozorili na nevzdržne razmere, v katerih so prisiljeni delati zaradi neupoštevanja standardov in normativov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Zaradi obremenjenosti so tudi nehali vpisovati nove bolnike.

"Zdravnikom smo razložili, da je prav, da spoštujejo zakonodajo in da ne smejo popustiti pritiskom, ki zahtevajo, da se krši zakon o varnosti pri delu in zakon o pacientovih pravicah," je v izjavi za medije po koncu obiska dejal Muževič. Podatki ZZZS, da osem ambulant v kranjskem zdravstvenem doma nima dovolj glavarine, so po sindikalistovih besedah manipulativni, saj med drugim ne upoštevajo, da nekateri zdravniki delajo tudi v metadontski ambulanti ali v domu starejših, ZZZS pa jih šteje, kot da delajo samo v splošni ambulanti.

Zaradi kadrovske podhranjenosti v številnih zdravstvenih domovih po državi množično prihaja do izgorelosti zdravnikov na primarni ravni, kar pospešuje odhajanje iz "prvih bojnih vrst", so predstavniki sindikatov zapisali v sporočilu za javnost. Vse to veča obremenjenost preostalih zdravnikov, hkrati pa nevzdržne razmere odvračajo mlade zdravnike, da bi si svojo kariero izbrali v družinski medicini.

Kadrovsko podhranjenost bo po navedbah sindikatov poslabšal še naravni val upokojevanja med zdravniki v naslednjih leti. "Z vsakim specialistom, ki odide, ostane 1500 bolnikov brez kakovostne oskrbe," so opozorili.