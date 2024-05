Večji zemeljski plaz zaprl glavno cesto Velenje–Slovenj Gradec

Uprava RS za zaščito in reševanje sicer poroča o težavah tudi v nekaterih drugih krajih. Zaradi močnega naliva je meteorna voda zalila več kletnih prostorov objektov na območju občine Mežica, na Ravnah na Koroškem pa je meteorna voda poplavila cesto v Dobji vasi in na Brdinjah.

Po podatkih meteorologov, se bodo zvečer predvsem v zahodnih in osrednjih krajih še pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte. Ponoči se bo nato ozračje umirilo, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija.

V četrtek dopoldne bo delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija.