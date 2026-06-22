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Večkilometrska kolona vozil iz Maribora proti Celju, pot se podaljša

Maribor, 22. 06. 2026 13.04 pred 1 uro 1 min branja 36

Avtor:
A.K.
Dela na štajerski avtocestni vpadnici

Na relaciji med Mariborom in Celjem nastajajo večkilometrske kolone. Potovalni čas se je podaljšal za vsaj 30 minut, težave pa beležijo tudi v smeri Ljubljane zaradi ovir pri priključku Domžale.

Iz smeri Maribora proti Celju že pred odcepom Slovenske konjice večkilometrska kolona vozil. Tik pred predorom se dva pasova združita v enega. Pot iz Maribora do Celja se podaljša vsaj za pol ure, poroča naša novinarka Mojca Hanžič. Po podatkih prometno informacijskega centra pot iz Maribora do Ljubljane znaša uro in 47 minut. Nekoliko daljša pot je tudi v nasprotni smeri, znaša uro in 22 minut. Pri priključku Domžale na štajerski avtocesti je namreč oviran promet proti Mariboru.

zastoji gneča promet stanje na cestah štajerska avtocesta DARS

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24ur.com Na štajerski avtocesti nove zapore, pričakovati je daljše zastoje
24ur.com Pot po Primorski avtocesti do Ljubljane za skoraj uro daljša
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24ur.com Na primorski avtocesti tudi 10-kilometrski zastoj
24ur.com Po primorski avtocesti večino dneva po polžje, od Ljubljane do Kopra do dve uri
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KOMENTARJI36

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Optimisty
22. 06. 2026 14.31
med 7 in 8.30 ter med 15 in 17 uro tovornjake na odstavni pas ...pa bo verjetno malo lažje za ljudi oziroma slovence
Odgovori
0 0
mentos12
22. 06. 2026 14.26
V tej državi,posebno na Darsu zgleda ni več pameti,da odpira po celi državi nešteto gradbišč,v največji turistični sezoni. To je povsem noro,brez vsake zdrave pameti.Potem ti še povedo,da nimajo niti delavcev,da bi delali. Odgovorni bi morali nemudoma odstopiti,če že drugega ne,pa zaradi nesposobnosti.
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0 0
SAKOSAKO
22. 06. 2026 14.21
Kaj, če bi mi dali tujcem za obnovo avtocest in bi DARS dali malo na stran! Slabše itak ne more biti!!!
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+2
2 0
Posteni
22. 06. 2026 14.20
Nova vlaada dela.. praujo 🤣🤣🤣🤣
Odgovori
-3
0 3
Čika_Paja
22. 06. 2026 14.24
si ti tut not padu 😆😆😆🦾
Odgovori
+1
1 0
Hribovito2020
22. 06. 2026 14.18
Me zanima kdo bi delal na tej vročini in za koliko
Odgovori
+2
3 1
Prototip
22. 06. 2026 14.24
Slovenci bolj malo,,,kar jih je južnih bratov,,,pa še te slovenci izkoriščajo na polno,,,,,če ne bi bilo njih,gre slovenija v ler,,,v ukc-ju večina negovalk in sester z juga,,,,da menjajo plenice slovenčkom..
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+1
2 1
kokicas
22. 06. 2026 14.05
Tole gradbišče pri Domžalah tudi bolj sameva. Ponoči naštimajo luči po novem. Ampak čez dan je krepko premalo delavcev. Zastoji pa so nenormalni sploh sedaj junija ko mnozicno pridejo najslabši vozniki nemci k nam
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+3
4 1
Mclaren
22. 06. 2026 14.03
Edino doma lahko ostaneš, to je edino pametno.
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+1
5 4
matjaz mravlak
22. 06. 2026 14.01
vceraj ni bilo na gradbiscu od dramelj do maribora biti 1 delavca!! a se delajo norce al kaj?
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+9
9 0
yolli
22. 06. 2026 13.56
A je Ribič že odstopil........tako nesposobnega že dolgo ni bilo na Darsu
Odgovori
+9
10 1
2fast4
22. 06. 2026 13.54
Kako prisrcno...se dobro, da ni vrocine...
Odgovori
+2
3 1
misekmali
22. 06. 2026 13.51
Bo minister Vrtovec zrihtal, da bodo imeli tudi delavci na Štajerki dodatek za nočno delo, delali pa itak ne bodo.
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+5
7 2
kleinek
22. 06. 2026 13.54
džabe nočna, če potem zmanjka ljudi za dnevno smeno
Odgovori
+7
7 0
Medo1964
22. 06. 2026 13.47
Zakaj tega ne prevedete v nemscino in objavite pri ADAC-u? Pa stanje na Sentilju? leta 1992 ni bilo tako razdejanje kot danes
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+5
5 0
Mclaren
22. 06. 2026 13.45
Aja, vrtovc a ne delajo ponoči? Hahaha hahahaha
Odgovori
+0
7 7
Čika_Paja
22. 06. 2026 13.48
🤦‍♂️
Odgovori
-4
0 4
Taksi
22. 06. 2026 13.45
Bo župnik Vrtovec zrihtal samo še čelado vzame pa pride
Odgovori
+0
6 6
Mclaren
22. 06. 2026 13.45
Bravo geniji Darsa, v tej vročini kolone. Kot v jugi.
Odgovori
+8
11 3
Čika_Paja
22. 06. 2026 13.47
ne alkohol na prazen želodec, @mclaren 😁
Odgovori
+2
5 3
Medo1964
22. 06. 2026 13.48
Takih kolon ni bilo v Jugi
Odgovori
+9
9 0
Brihtnež
22. 06. 2026 14.08
Hujše!!!
Odgovori
-1
1 2
ImamLastnoMnenje
22. 06. 2026 13.44
V Sloveniji imamo v vsako od glavnih smeri avtoceste, ki nimajo vsaj približno primernih obvozov. To je dejstvo, pogojeno z geografijo in preteklo prometno politiko. Ko temu dodamo avtoceste s premajhno kapaciteto (premalo pasovi) in gostoto prometa, predvsem tranzitnega, so dolgi zastoji neizogibni, v kateremkoli delu leta. Od jeseni do pomladi je več tovornega prometa, poleti je več osebnih vozil. Poleti je tudi, iz razlogov varovanja zdravja, prevroče za delo. Najboljši čas za dela bo postala zima - mraza ni, svetli del dneva je pa dolg toliko kot delavnik delavcev na teh gradbiščih. Kar bi lahko vplivalo na zmanjšanje zastojev pa je boljše planiranje del, vsaj da ni odprtih več istočasnih gradbišč na enem kraku avtoceste, kar bi lahko tudi sprostilo kapacitete izvajalcev za hitrejše delo na manj gradbiščih......
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+6
7 1
denden
22. 06. 2026 13.36
DARS Vader bo to vse uredil, samo čelado še poišče, kamere pokliče in v akcijo, čez en teden konec zastojev.
Odgovori
+6
6 0
juventina10
22. 06. 2026 13.33
zakaj,če živimo v svobodi govora in demokracijie,ne smemo komentirati članka o migrantih.tudi,če ne smemo,to še pomeni,da je s tem kaj narobe.narobe je,ker ne pišete o problemu v zahodni evropi in zakaj je do tega prej ali slej moralo priti.saj veste tisto,ideologa lahko uničiš,ideje ne moreš.
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+9
10 1
lignj
22. 06. 2026 13.31
sej ne rečem.. je vročina in vse ampak sm v soboto na lastne oči videl kako delavci (Strabag) zjutraj od 8 pa nekje do 9.30 posedajo na kavici v baru v Tepanju (delajo na gradbišču med Dramljami in Sl. Konjicami), namesto da bi ta čas, ko je vsaj še nekoliko znosno delali na gradbišču pa bi se dela čimprej končala... človek se temu lahko samo čudi
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+7
7 0
Hudi časi
22. 06. 2026 13.51
Odvisno, kakšno pogodbo imajo. A vi ste tudi sedeli v baru v Tepanjah do 9:30 ure? Če niste zaposleni v baru, bi lahko počeli kaj koristnega.
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+1
2 1
PanAm
22. 06. 2026 13.30
V tej naši državi so očitno nepravi-nesposobni ljudje na vodilnih položajih. Samo v Butalah bi sredi sezone uvedli toliko delovnih zapor, pa še Butalcem se bi verjetno posvetilo v glavi, da to ni prav....😢😢😢
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+9
9 0
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