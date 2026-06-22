Iz smeri Maribora proti Celju že pred odcepom Slovenske konjice večkilometrska kolona vozil. Tik pred predorom se dva pasova združita v enega. Pot iz Maribora do Celja se podaljša vsaj za pol ure, poroča naša novinarka Mojca Hanžič. Po podatkih prometno informacijskega centra pot iz Maribora do Ljubljane znaša uro in 47 minut. Nekoliko daljša pot je tudi v nasprotni smeri, znaša uro in 22 minut. Pri priključku Domžale na štajerski avtocesti je namreč oviran promet proti Mariboru.
Slovenija
Večkilometrska kolona vozil iz Maribora proti Celju, pot se podaljša
Na relaciji med Mariborom in Celjem nastajajo večkilometrske kolone. Potovalni čas se je podaljšal za vsaj 30 minut, težave pa beležijo tudi v smeri Ljubljane zaradi ovir pri priključku Domžale.
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