Večkilometrski zastoj na gorenjski avtocesti, pot daljša za več kot pol ure

Kot je razvidno s prometno-informacijskega centra, na gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in priključkom Ljubljana Brod v smeri Ljubljane nastaja območje zastojev. Večkilometrska kolona vozil se vije med Vodicami in Brodom, kjer portal voznike opozarja na več kot polurno zamudo.

Zastoj se nekoliko naprej po gorenjski avtocesti pojavlja tudi v drugo smer, in sicer je pred predorom Karavanke nastala dvokilometrska kolona vozil. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod

Gneča je sicer tudi na štajerski avtocesti, kjer zastoji nastajajo med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.

Zastoji pa so tudi na cestah Šmartno–Šentvid in Šmarje–Koper.