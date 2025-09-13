Svetli način
Slovenija

Večkilometrski zastoj na gorenjski avtocesti, pot daljša za več kot pol ure

Ljubljana, 13. 09. 2025 12.38 | Posodobljeno pred 1 uro

Slovenske ceste so znova v znamenju zastojev. Največ težav je trenutno na gorenjski avtocesti, kjer se proti Ljubljani vije večkilometrska kolona vozil. Pot se voznikom tam podaljša za dobre pol ure. Dvokilometrski zastoj je ob tem tudi pred predorom Karavanke, vozila pa sicer stojijo tudi na štajerski avtocesti.

Zastoj na gorenjski avtocesti
Zastoj na gorenjski avtocesti FOTO: Promet.si

Kot je razvidno s prometno-informacijskega centra, na gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in priključkom Ljubljana Brod v smeri Ljubljane nastaja območje zastojev. Večkilometrska kolona vozil se vije med Vodicami in Brodom, kjer portal voznike opozarja na več kot polurno zamudo.

Zastoj se nekoliko naprej po gorenjski avtocesti pojavlja tudi v drugo smer, in sicer je pred predorom Karavanke nastala dvokilometrska kolona vozil. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod

Gneča je sicer tudi na štajerski avtocesti, kjer zastoji nastajajo med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.

Zastoji pa so tudi na cestah Šmartno–Šentvid in Šmarje–Koper.

promet ceste zastoji
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Victoria13
13. 09. 2025 14.04
+1
Skrajni čas, da je cena za tovornjake višja kot v Avstriji, na avtocesti pa tudi osebna vozila plačujejo po prevoženih kilometrih!
ODGOVORI
1 0
ptuj.si
13. 09. 2025 14.04
Bravo Bratušek in Ribič.
ODGOVORI
0 0
Victoria13
13. 09. 2025 14.02
+1
A za tujce ni nikoli konec počitnic....
ODGOVORI
1 0
nemski_ovcar
13. 09. 2025 13.24
+3
Spet nekaj DARS bluzi pred tunelom. A ne morejo delati to v nedeljo???
ODGOVORI
3 0
Spijuniro Golubiro
13. 09. 2025 13.23
+3
Vaših pol ure so realne 2 ure
ODGOVORI
3 0
SDS_je_poden
13. 09. 2025 12.54
-1
Švabarija še kar rine na dopust?
ODGOVORI
2 3
