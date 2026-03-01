Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Večkilometrski zastoji na primorski avtocesti

Razdrto, Brezovica, 01. 03. 2026 17.12 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
T.H. STA
Nedeljski zastoj na primorski AC

Na primorski avtocesti je med Senožečami in Postojno v smeri Ljubljane več kot 10 kilometrov dolg zastoj, čas potovanja se po podatkih prometnoinformacijskega centra podaljša za več kot eno uro. Obvoz je za osebna vozila možen po regionalni cesti Senožeče-Razdrto-Postojna.

Poročali smo že, da bo na odseku primorske avtoceste med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Razdrto Dars po zimski prekinitvi nadaljeval obsežnejša obnovitvena dela, ki vključujejo tudi rušitev obstoječega in gradnjo novega mostu čez reko Pivko.

Preberi še Med Ravbarkomando in Razdrtim bo šlo počasneje

Trenutno potekajo pripravljalna dela za vzpostavitev delovne zapore, ki bo na dolžini treh kilometrov vztrajala predvidoma do sredine julija. 

Nedeljski zastoj na primorski AC
Nedeljski zastoj na primorski AC
FOTO: Promet.si

Na primorski avtocesti poleg tega med priključkoma Brezovica in Vrhnika v smeri proti Kopru do ponedeljka do 4. ure zjutraj promet v dolžini slabih pet kilometrov poteka zgolj po prehitevalnem pasu. Lotili so se namreč preplastitve dotrajanega vozišča voznega pasu.

Tam prav tako nastaja dolg zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut.

postojna razdrto pimeorska avtocesta

BLOG: Do vitalnosti brez ekstremov

Janković znova v Štepanjskem naselju, kjer so zarisali nova parkirna mesta

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
01. 03. 2026 18.23
Sonckarjize proti morju? Kr pozabil sem na vas sedaj čez zimo
Odgovori
0 0
Mihael12
01. 03. 2026 18.21
Žabarija mora lomastiti naokoli do onemoglosti. Čisto pav jim je
Odgovori
+1
1 0
bandit1
01. 03. 2026 18.17
Žabarji na obali je bila cel vikend megla kaj rinete na obalo.
Odgovori
+1
1 0
Še89sekund
01. 03. 2026 18.13
Spet ti Italiani krivi...
Odgovori
+2
2 0
jedupančpil
01. 03. 2026 17.55
cist vsako sezono isto srajne
Odgovori
+8
8 0
Emtisunce
01. 03. 2026 17.54
V SLO očitno živi 1 miljon ljudi preveč !
Odgovori
+9
9 0
Tir1
01. 03. 2026 17.52
Zima je in delajo. Zakaj ne delajo poleti, kajne?!
Odgovori
+5
5 0
JApajaDAja
01. 03. 2026 17.48
usa dela parkirišča v teheranu-dars z ribičem pa na avtocestah v r slo---
Odgovori
+3
3 0
Masturbator
01. 03. 2026 17.30
Afrika!
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Kaj dojenček zaznava v maternici
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
zadovoljna
Portal
V lepi beli obleki je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Videti sta kot sestri
Videti sta kot sestri
vizita
Portal
Nevarna kombinacija: zdravila, ki jih nikoli ne smete jemati skupaj z alkoholom
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
cekin
Portal
Nova kitajska baterija, ki traja stoletja?
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Kako biti nenadomestljiv v službi?
moskisvet
Portal
Znanstveniki razkrili, da je bilo zgodnje Vesolje po Velikem poku kot 'vrela kozmična juha'
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
dominvrt
Portal
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
okusno
Portal
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Stonewall
Stonewall
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543