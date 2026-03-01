Večkilometrski zastoji na primorski avtocesti

Poročali smo že, da bo na odseku primorske avtoceste med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Razdrto Dars po zimski prekinitvi nadaljeval obsežnejša obnovitvena dela, ki vključujejo tudi rušitev obstoječega in gradnjo novega mostu čez reko Pivko.

Trenutno potekajo pripravljalna dela za vzpostavitev delovne zapore, ki bo na dolžini treh kilometrov vztrajala predvidoma do sredine julija.

Na primorski avtocesti poleg tega med priključkoma Brezovica in Vrhnika v smeri proti Kopru do ponedeljka do 4. ure zjutraj promet v dolžini slabih pet kilometrov poteka zgolj po prehitevalnem pasu. Lotili so se namreč preplastitve dotrajanega vozišča voznega pasu.

Tam prav tako nastaja dolg zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut.