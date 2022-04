'Otipaval in šikaniral me je.' Nekdanja uslužbenka občine Grosuplje o tem obvestila tudi Janšo

Kot smo danes že poročali, Občino Grosuplje pretresajo obtožbe o domnevnem spolnem nadlegovanju zaposlenih, ki naj bi ga izvajal direktor občinske uprave Dušan Hočevar . Za oddajo 24UR je spregovorila tudi ena od zaposlenih, ki naj bi bila žrtev nasilja. Hočevar vse obtožbe medtem ostro zavrača in jih označuje za poskus diskreditacije pred prihajajočimi volitvami. "Že par mesecev po tem, ko sem se zaposlila na grosupeljskem Zavodu za turizem, me je začel spolno nadlegovati. Konkretno, ne samo verbalno," pripoveduje nekdanja zaposlena, ki se z imenom in priimkom ne želi izpostavljati.

"Konkretno gre za dotikanja. Želela sem ga ustaviti in po določenem času se je tudi ustavil. Večkrat je poskušal nad mene na tak način, po tem pa, ko ni dobil želenega, se je začel še psihični mobing na področju mojega dela."

Deloval je pametno, pripoveduje sogovornica, diskreditacij naj ne bi razširjal v pisni obliki, temveč naj bi ljudem osebno pripovedoval o njeni nesposobnosti. Psihične težave, pravi, so se začele kopičiti, julija leta 2020 je odšla na bolniško. "Dlje časa sem bila na pomirjevalih in antidepresivih. Vse to je tudi v moji zdravniški kartoteki." S prošnjo po odgovorih smo se danes obrnili tudi na direktorja občinske uprave Grosuplje Dušana Hočevarja, ki na pogovor pred kamero ni pristal, je pa v pisnem odgovoru vse navedbe kategorično zavrnil in spomnil, da je anonimka o njegovem domnevnem spolnem nadlegovanju krožila že leta 2020.

"Že tedaj smo ocenili, da gre za anonimko brez prave osnove in je njen namen le diskreditirati mene, moje delo direktorja občinske uprave občine Grosuplje in stranko, kateri pripadam," je zapisal. A kot pravi sogovornica, je tudi sama članica stranke SDS, in tega ni naredila zato, da bi diskreditirala stranko, temveč zato, ker želi k temu spodbuditi tudi druge potencialne žrtve. A Hočevar tudi te navedbe zanika: od zaposlenih je po prejetju naših vprašanj začel pobirati celo izjave.

"Iz izjav vseh zaposlenih, ki se hranijo v spisu, izhaja, da nihče ni bil žrtev spolnega ali drugega nadlegovanja, niti da o kakršnem koli spolnem ali drugem nadlegovanju iz moje strani ne vedo ničesar," je zapisal Hočevar. Toda nekdanja zaposlena pravi, da njen primer ni osamljen. "Slišala sem, da je osebno sodeloval pri pobiranju izjav na občini. Težko si predstavljam, da bi katera v njegovi prisotnosti napisala, da jo je spolno nadlegoval," nam je povedala.

"Upam, da se bo na podlagi te izjave opogumila še kakšna punca. Verjamem, da je težko, če so še vedno zaposlene na občini in se ne želijo izpostavljati. Mislim, da je prav in da se temu naredi konec, ker to niso moralna dejanja."

Je pa za dogajanje – kot vse kaže – vedel predsednik SDS in predsednik vlade Janez Janša, ki mu je sogovornica, kot pravi, poslala tudi pismo. "Je pa res, da sem notri napisala tudi, da je to zgolj v njegovo vednost, zato, da je seznanjen s tem, kar se dogaja v odboru SDS Grosuplje." A kot so nam odgovorili iz kabineta predsednika vlade, naših vprašanj ne komentirajo.