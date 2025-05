Večmilijonski dvig obrambnih izdatkov: bomo kupili še enega Falcona?

Ali bo slovenski politični vrh v okviru pričakovanega velikega evropskega dviga proračunov za obrambo, varnost ter vojsko stopil na krov novega vladnega letala? Tako o nakupu še drugega falcona obrambni minister Borut Sajovic : "Razmišljamo tudi o tem, ali se mu ne bi mogoče pridružilo še eno enako letalo, enakega tipa. To je priporočilo slovenske vojaške stroke in kot minister se s tem strinjam."

Ideja sledi političnim navodilom predsednika vlade Roberta Goloba o dvojni vojaško-civilni rabi novih pridobitev. Tako skeptično o za zdaj še skrivnostnih domačih vojaških načrtih pa obrambni minister v času prejšnje desne vlade Matej Tonin: "Seveda pa se vsega ne da narediti z dvojno uporabo. Neke osnovne temeljne vojaške zmogljivosti je potrebno enostavno zgraditi s ključno vojaško tehniko. In to bo morala storiti tudi Slovenija. In temu se ne bo mogoče izogniti." Ravno obratno razmišljajo v najbolj pacifistični koalicijski stranki leve vlade. "To pa gotovo ne bo šlo tako, da se bo metalo vedno več denarja za nakupe orožja. Kajti to služi, konec koncev, zgolj enemu, in to je vojaški industriji. Kapitalu, ki se tam bogati," pove koordinatorka Levice Asta Vrečko.

300 milijonov evrov več za vojsko

Slovenija je zaprosila za evropski odpustek pri odstopanju od strogih fiskalnih pravil v imenu oboroževanja. O tem je finančni minister Klemen Boštjančič že obvestil Bruselj. Da bi Slovenija dosegla sicer postopno načrtovana dva odstotka BDP za obrambo, pa bi pomenilo, da bi morala vlada za vojsko nameniti približno 300 milijonov evrov več kot danes. "Vse resne države napovedujejo, da bodo ta dva odstotka dosegle že do junijskega vrha in jaz pričakujem od Slovenije, da bo zavoljo naše kredibilnosti to tudi storila, tako, da bomo na vrh NATA v Haagu v juniju prišli z dvema odstotkoma obrambnih izdatkov," dodaja Tonin. "Zaenkrat še nismo o tem govorili na vladi. Zdaj po praznikih pričakujem, da bomo v najkrajšem času imeli sestanek," še pove Vrečko. "Tisto, kar bo treba storiti, bomo storili. Brez tega, da bi bili prizadeti drugi vitalni projekti v tej državi," zagotavlja Sajovic.