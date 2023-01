Večnamensko in elegantno stojalo obenem pa še polnilna postaja za telefon

Ta problem je rešen s stenskim nosilcem, ki ga lahko pritrdite kamor koli v hiši in je primeren za telefone vseh velikosti.

Odlepite zaščitno folijo na zadnji strani in trdno pritisnite stojalo na izbrano površino. Njegova namestitev ne zahteva orodja, lepila ali pomoči.

Zdaj, ko ste se odločili bolje organizirati in ste nabavili stensko stojalo za telefon, poiščite idealno mesto zanj. Postavite ga poleg postelje v spalnici, če zjutraj potrebujete budilko, ali pa ga imejte v kuhinji, da boste spremljali recepte na spletu.

Kdo bi si mislil, da lahko stojalo za telefon konča v kopalnici ali shrambi! To je predvsem posledica njegovih majhnih mer (9,5 x 3 x 10 cm) in še ene pomembne lastnosti.

To je verjetno edino držalo za telefon, ki se je razširilo po gospodinjstvu. Uporabniki ga pogosto uporabljajo za shranjevanje zobnih ščetk, škarij, različnih kartic, zvezkov in orodja. Tako elegantno se prilega notranjosti, da je skoraj neviden.

- Telefon ne more pasti in se poškodovati

Svoj novi StandAlone prilepite k vtičnici in dobili boste polnilno postajo za telefon. Namenska polnilna postaja je praktična iz več razlogov:

Sami ga boste v eni potezi namestili na poljubno površino v stanovanju, garaži ali pisarni. Prav tako enostavno ga je odstraniti brez ostankov lepila. Preprosto ga prestavite in pustite, da vam olajša organizacijo.

StandAlone je izdelan iz trdnega materiala, ki ne more spremeniti oblike. Zahvaljujoč lepilu visoke trdnosti se močno oprime stene in stoji brez premikanja.

Sedaj lahko nanj pritrdite slušalke, polnilce, ključe ali gumico za lase. Pred spanjem obesite očala na kljukico in takoj, ko se zbudite, bodo poleg vas.

Čeprav je bil prvotno zamišljen kot držalo za telefon, so mu ustvarjalci dodali dve kljukici in tako razširili njegovo namembnost .

Organizira predmete, ki so bili prej raztreseni po hiši

Organizirajte se in bodite učinkovitejši! Telefon, zapiske, kable, uro ali pisala shranite v posebno stojalo.

