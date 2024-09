Škodljive večne kemikalije odslej omejene v škatlah za pice, izdelkih za nego kože ...

Evropska komisija je nove ukrepe sprejela v skladu z uredbo o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (Reach).

Kot so sporočili iz Bruslja, so undekafluoroheksanojska kislina (PFHxA) in njene sorodne snovi "zelo obstojne in mobilne v vodi, njihova uporaba v nekaterih proizvodih pa pomeni nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi in okolje".