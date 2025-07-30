Svetli način
Večni sovražniki: psi in poštarji

Ljubljana, 30. 07. 2025 18.49 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Barbara Golub Ferenčak
Prizor s podeželja: Ljubek in prijazen kosmatinec mirno poležava v senci domačega dvorišča in žveči priboljšek, nenadoma pa se spremeni v lajajočo, besnečo zver. Kaj se je zgodilo? Poštar je prinesel pošiljko. Tisti, ki so kdajkoli opravljali poštne storitve, vedo povedati, da sovraštvo psov do poštarjev ni mit in da se človekov najboljši prijatelj ob njihovem prihodu prav res lahko spremeni v najhujšo nočno moro. V Nemčiji so zato pripravili usposabljanje za zaposlene, na katerem jih trenerji in njihovi psi učijo, kako se soočiti z nevarnostjo.

