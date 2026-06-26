Po večurni zapori dolenjske avtoceste promet ponoči stekel

Okoli 19. ure zvečer je Dars sporočil, da je dolenjska avtocesta zaradi izrednega dogodka še vedno zaprta. Odsek med razcepom Malence in Šmarjem Sap so sicer zaradi policijske intervencije zaprli zgodaj popoldne.

Policisti in delavci Darsa so nato postopoma iz zastoja preusmerili osebna vozila in avtobuse z otroki, v njem pa so tudi zvečer še vedno ostajala ujeta tovorna vozila, katerih voznike so sicer oskrbovali z vodo.