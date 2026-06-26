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Slovenija

Po večurni zapori dolenjske avtoceste promet ponoči stekel

Ljubljana, 26. 06. 2026 06.06 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Predor Debeli hrib

Dolenjska avtocesta je bila zaradi izrednega dogodka in policijskega posredovanja na odseku razcep Malence–Šmarje Sap zaprta več ur. Delavci Darsa so voznike osebnih vozil in avtobuse z otroki ob pomoči policije varno preusmerjali iz zastoja, medtem ko so vozniki tovornih vozil ostali v zastoju. Po večurnem zaprtju je nato promet na dolenjski avtocesti stekel.

Okoli 19. ure zvečer je Dars sporočil, da je dolenjska avtocesta zaradi izrednega dogodka še vedno zaprta. Odsek med razcepom Malence in Šmarjem Sap so sicer zaradi policijske intervencije zaprli zgodaj popoldne.

Policisti in delavci Darsa so nato postopoma iz zastoja preusmerili osebna vozila in avtobuse z otroki, v njem pa so tudi zvečer še vedno ostajala ujeta tovorna vozila, katerih voznike so sicer oskrbovali z vodo.

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Tudi ob polnoči je po podatkih prometno-informacijskega centra zapora še vedno veljala, nato pa so jo tekom noči sprostili. Zjutraj je tako promet na odseku že tekel nemoteno.

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