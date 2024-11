Kaj je Pozvek napovedal vedeževalcu Blažu?

Aleksander Pozvek je v naši oddaji opravljal več poklicev kot Donald Trump in Borut Pahor v predvolilnih kampanjah. Le nečesa se je izogibal – vedeževanja. A se je kljub temu opogumil in naročil kavo. Na avtomatu seveda. Jo spil do kavne usedline in počakal nekaj minut, zagrnil zavese, pridušil luč in dobil prvo stranko. Blaža s Štajerske. Kako se je izkazal?