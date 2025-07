Vedeževanje: kako težko je na sodišču dokazati tovrstno goljufijo?

Vedeževalce obiskujejo ljudje različnih starosti, družbenih razredov in spolov, a jih kljub temu druži nekaj skupnih lastnosti. "So v nekem tesnobnem obdobju svojega življenja, se pravi, da imajo neke stiske, vedeževanje kot tako pa jim daje iluzijo nekega nadzora ali občutek, da imajo neke informacije, ki jih oni nimajo. Visoko so dovzetni za sugestije in bi rekla, da so v prvi vrsti zelo čustveno ranljivi," pojasni psihologinja in psihoterapevtka Maja Nikolić.

Zato se obrnejo na pomoč k vedeževalcem, pogosto empatičnim posameznikom. "Vedeževalci imajo po navadi razvito neko "visoko intuicijo", se pravi dobro razvito zaznavanje nekih čustev in signalov drugih ljudi, karizmatični so, znajo govoriti prepričljivo, pomirjujoče," dodaja.

A kot kaže aktualen primer, ki ga preiskuje policija, v katerem je eden izmed osumljencev znani vedeževalec Blaž Knez, se nedolžen obisk lahko spreobrne v primer goljufije, ki jo je navadno težko dokazati, pojasnjuje odvetnik Cene Grčar.