'Vedno obveščamo, ko so potrošniki neposredno v stiku z nevarnim živilom'

Kot so včeraj razkrili v oddaji 24UR, so v medu odkrili prepovedane antibiotike, ki so ga čebelam dodajali slovenski čebelarji. Med je bil namenjen v Medex, kjer so tudi odkrili prepovedane snovi in o tem obvestili Upravo za varno hrano, ki je po dodatnih analizah skoraj tri tone medu poslala v uničenje. Tako na Upravi za varno hrano in na kmetijskem ministrstvu zagotavljajo, da med s tremi vrstami antibiotikov, ki so v čebelarstvu povsod po Evropi izrecno prepovedani, ni prišel na prodajne police, in da po njihovih izračunih kontaminirani med tudi prek sive ekonomije ni prišel do potrošnikov. Primer se je zgodil pred letom dni. Eden od čebelarjev je pred našo kamero zatrdil, da so njegov vzorec medu zmešali z drugimi in da kasnejše analize v njegovem medu niso pokazale vsebnosti antibiotikov, zato so njegov med kasneje še naprej odkupovali.

Kako vzpostaviti zaupanje v poštenost in kakovost medu pri več kot 11.000 čebelarjih, ki jih imamo v Sloveniji, in zakaj smo potrošniki še vedno na repu obveščenih, ko gre za takšne primere, nas bo zanimalo? O tem se je Uroš Slakpogovarjal z vodjo inšpektorjev za varno hrano Andrejo Bizjak in predsednikom Čebelarske zveze Slovenije Boštjanom Nočom.