'Vedno se nasmejimo ob čmrlju ali pa, zakaj je zdaj to klop in klop'

Zaradi njih se slovenščina sliši od Avstralije do Argentine, na naši dvojini si jezike lomijo od Dubaja do Urugvaja. Slovenijo so obiskali učitelji, ki slovenski jezik učijo na šolah po vsem svetu. Da ohranjajo vez s Slovenijo, prepevajo pesmi, otroci uprizarjajo gledališke igre in obeležujejo slovenske praznike. Slovencem po svetu največ težav pri jeziku predstavljajo skloni, so v en glas zatrdili učitelji, ter da si vsi njihovi učenci želijo vsaj enkrat obiskati Slovenijo. Tisti pa, ki so našo državo že obiskali: nekaj posebnega je, ko slovenski jezik slišiš tudi na ulici, marsikdo je presenečen nad nizko stopnjo kriminala.