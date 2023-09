Vedno več je nezakonitih prehodov meje, Poklukar zagotovil pomoč

Poklukar in Jušić sta o problematiki zelo povečanega števila nezakonitih prehodov meje najprej spregovorila z brežiškim županom Ivanom Molanom in predstavnico vaške skupnosti Rigonce Anko Vučajnk , nato pa obiskala še same domačine Rigonc, kjer naj bi v zadnjem času potekala večina nezakonitih prehodov meje v državi.

Poklukar je v izjavi za medije dejal, da prek območja občine Brežice, predvsem naselij Rigonce, Dobova in Obrežje, trenutno poteka več kot 90 odstotkov vseh nezakonitih prehodov meje v državi. Zaveda se, da domačinom to povzroča nelagodje in strah, zato jim je zagotovil, da bo policija okrepila nadzor na območju in zagotovila potrebno varnost, ostaja tudi panelna ograja.

Da bo policija zagotovila potrebno varnost, je zagotovil tudi Jušić. Policija je svojo navzočnost na območju po njegovih besedah že povečala, povečala je tudi tehnična sredstva.

Župan Molan in Anka Vučajnk sta opozorila, da so težave na njihovem območju vse večje. Ljudje se po besedah Molana počutijo nelagodno, ker v vseh urah dneva skozi naselja prehajajo skupine po 10 do 15 mladih fantov, včasih skupaj tudi do 1300 ljudi na teden.

Do incidentov po besedah Anke Vučajnk doslej ni prišlo, vseeno pa se nikoli ne ve, kaj se lahko zgodi, "glede na to, da imajo ti ljudje za sabo dolgo pot in da je dolga pot tudi še pred njimi". Zato se ljudje zaklepajo v hiše, bojijo se iti na polje, prav tako otrok ne puščajo samih daleč od hiše, je povedala.