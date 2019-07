Vedno več jih je v uporabi, ustrezne zakonodaje pa še nimamo

Kdaj in kako bo vožnja z električnimi skiroji tudi pri nas zakonsko urejena? Se bomo z njimi lahko vozili tudi po pločnikih? S kolikšno hitrostjo? Nekatera velika mesta to že omejujejo, pri nas pa še nimamo niti ustreznih pravil za vožnjo. Država se je zdaj le zganila, zakonske spremembe, ki prinašajo pravila in kazni, so pripravljene.