'Vedno več lastnikov gozdov ne ve, kje je njihov gozd'  

Gozd pokriva skoraj 60 odstotkov Slovenije, lastnik gozda pa je skoraj vsak četrti Slovenec. Med njimi najdemo tako skrbne kot malomarne lastnike. "Vedno več lastnikov gozdov je doma v mestih in vedno več jih ne ve, kje ima svojo lastnino," pravi direktor Zavoda za gozdove Damjan Oražem, ki še opozarja, da se zaradi podnebnih sprememb tudi za slovenski gozd "končuje mirno obdobje".

Slovenija je dežela gozdov. Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko. 1.180.281 hektarjev gozdov pokriva več kot polovico površine države. Veliko pa je tudi lastnikov gozdov, saj je lastnik gozdne posesti že skoraj vsak četrti Slovenec. "Seveda v taki množici velja tudi gaussova krivulja. Veliko lastnikov je dobrih, nekaj je izjemno dobrih, nekaj pa tudi slabih,"razloži Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove Slovenije.

"Priča smo relativno hitremu zniževanju deleža smreke, prihajajo pa nove drevesne vrste," pojasnjuje Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove. FOTO: iStock

Vedno več lastnikov gozdov je doma v mestnih okoljih

V Sloveniji je 76 odstotkov gozdov v zasebni lasti, 21 odstotkov jih ima v lasti država, tri odstotke pa občine. Večje in strnjene gozdne posesti državnih gozdov omogočajo lažje in bolj ekonomično gospodarjenje. Zasebna gozdna posest pri nas pa je zelo razdrobljena, saj povprečna posest obsega okoli 2,9 hektarjev. Skupaj imamo kar 286.000 gozdnih posesti in kar 413.000 gozdnih lastnikov. Takšna razdrobljenost otežuje strokovno delo in optimalno izrabo lesa.

"Vsem lastnikom so v pomoč gozdnogospodarski načrti, ki jih zavod izdeluje, v Sloveniji že skoraj 70 let, na nekaterih območjih na vsakih 10 let celo do 120 let. Glede tega imamo dolgo tradicijo," pravi Oražem. Ti načrti zagotavljajo trajen donos iz gozdov. "Če lastniki gozdov gospodarijo skladno s temi načrti in nasveti, ki jih javnogozdarska služba Zavoda za gozdove nudi preko mreže revirnih gozdarjev, izobraževanj in drugih dogodkov za lastnike, so na dobri poti, da tudi za svoj gozd skrbijo tako, da bodo tudi naslednje generacije imele nekaj od tega," dodaja Oražem. Glede strukture lastništva gozdov je trend v Sloveniji podoben kot drugje po Evropi. "Vedno več lastnikov je doma v mestnih okoljih in vedno več jih ne ve, kje je njihova lastnina. Z njo imajo manj kontakta, manj jo upravljajo. Običajno se je zavejo, ko pride do katastrofe, naravne ujme, podlubnikov ali česa podobnega. Takrat jih opomnimo, da morajo neka dela izvesti v določenem roku in takrat je njihova lastnina lahko za njih tudi obremenjujoča," opozori prvi mož Zavoda za gozdove. 'Imamo tudi množico lastnikov, ki je ekonomsko odvisna od gozda'

Zavod za gozdove je že 20. leto zapored izbral najbolj skrbne lastnike gozdov v vseh svojih 14 območnih enotah. Razglasili jih bodo danes v Novem mestu, z izborom pa želijo po besedah Oražma promovirati dobro delo z gozdom, ki je tudi varno in skladno s predpisi.

Na drugi strani pa imamo tudi veliko množico lastnikov, ki je ekonomsko odvisna od svojih gozdov. "Ti so običajno na svoj gozd bolj navezani, bolj redno v kontaktu z njim in tudi razumejo zakaj so nekateri ukrepi nujni v precej kratkih rokih,"razloži Oražem. Država nekaj instrumentov prisile, ki slijo lastnike k nujnim ukrepom ima, zlasti v primeru katastrof, medtem ko pri rednem poseku, ki je negovalno delo v gozdu, težko ukrepajo. Takrat se lastnik odloča sam, ali bo v svoji lastnini posekal kakšno drevo ali ne: "Ko drevje postane prestaro, ko začne izgubljati kvaliteto, je seveda poseg z vidika ekonomike nujen, lastniki pa lahko to storijo ali ne. To je njihova lastninska pravica."

Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko. FOTO: iStock

"Poskušamo krepiti zavedanje, da gozd ekonomsko nekaj pomeni. Za samo naravo gozda je pomembna njegova struktura, se pravi, koliko je mladega, starega, srednje starega gozda in koliko je podmladka,"še pravi Oražem in doda: "Skozi ta ozaveščanja nekako skušamo prodreti v zavest manj vestnih lastnikov gozda, da je z gozdom potrebno aktivno gospodariti tako kot z vsako lastnino." 'Potrebno je hitro prilagajanje, ki pa ga drevje, ki raste 100 let ni sposobno' Prihodnji izzivi so povezani zlasti s spreminjanjem podnebja, ki so precej hitri, pravi Oražem. "Dejstvo je, da je tudi v Sloveniji konec mirnega obdobja, tudi za gozd. Klimatske spremembe so prinesle svoje in zahtevajo hitrejše reakcije kot kadarkoli. Od lastnikov ali gozdarstva nasploh," razmere opiše Oražem.

Damjana Oražma, ki Zavod za gozdove Slovenije vodi že od leta 2013, je vlada v četrtek potrdila za nov štiriletni mandat. FOTO: Kanal A

Vlada je v četrtek Damjana Oražma znova imenovala za direktorja Zavoda za gozdove Slovenije za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Oražem je na čelu zavoda od decembra 2013, eno leto kot v. d. direktorja in nato en mandat kot direktor zavoda.

"Potrebno je hitro prilagajanje, ki pa ga drevje, ki raste 100 let na nekem rastišču ni sposobno izvesti brez pomoči gozdarjev in lastnikov, včasih pa tudi z njihovo pomočjo tega ne zmore," opozarja direktor Zavoda za gozdove. Oražem: "Slovenija je v položaju, kjer se stvari zelo hitro spreminjajo. Priča smo relativno hitremu zniževanju deleža smreke, prihajajo nove drevesne vrste. Na drugi strani pa prihajajo tudi nove bolezni, novi škodljivci, kar pa je lahko za gozd še bolj uničujoče kot samo dejstvo, da temperature rastejo." V slovenskih gozdovih imamo 71 domačih drevesnih vrst

"Imamo domače drevesne vrste, od katerih ima vsaka svoj biološki ali genetski potencial, kje lahko preživi in kakšno je njeno tolerančno območje. Potem pa imamo tudi nekatere drevesne vrste, ki so ob zadnji poledenitvi Evrope, pred približno 12.000 leti, izginile, preživele pa so recimo v Severni Ameriki," razloži Oražem in opiše primer duglazije: "Z njeno vzgojo so poskušali tudi na Slovenskem, že 110, 120 ali več let nazaj. Uspešno se je izkazala na naših področjih kot povsem neproblematična, odporna na veter, težak sneg, podlubnike in podobno. Take drevesne vrste poskušamo v manjšem deležu pospeševati." V slovenskih gozdovih najdemo 71 domačih vrstah in množico drugih, 'eksotov'. "S temi smo zelo previdni, tak je koncept slovenskega gozdarstva, ampak če se bo klima še bolj dramatično spreminjala je treba razmišljati o takih, ki lahko preživijo v še bolj suhem oziroma vročem podnebju,"zaključi Oražem. Že dvajseti izbor za najbolj skrbne lastnike gozdov v Sloveniji Zavod za gozdove skuša promovirati dobro delo z gozdom, ki je hkrati varno in skladno s predpisi, tudi preko izbora najbolj skrbnih lastnikov gozdov. Letošnji je že dvajseti po vrsti, vsako leto pa v vsaki izmed 14 območnih enot izberejo enega takega lastnika, ki je vzor ostalim v svojem lokalnem okolju.

"Imamo domače drevesne vrste, od katerih ima vsaka svoj biološki ali genetski potencial, kje lahko preživi in kakšno je njeno tolerančno območje," pravi Oražem. FOTO: iStock