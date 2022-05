Vedno več ljudi pod stresom, vse pogostejša tudi izgorelost

Izgorelost je eden od najpomembnejših dejavnikov, zaradi katerih ženske zapuščajo delovna mesta, ugotavlja najnovejša Deloittova raziskava. Od 5.000 žensk iz desetih držav jih je 53 odstotkov povedalo, da so trenutno pod večjim stresom, kot so bile pred letom dni, skoraj polovica se jih počuti izgorele. V Sloveniji ni statistika nič boljša. Grafična oblikovalka in ilustratorka Vida Igličar se je z izgorelostjo srečala leta 2018, psihološka svetovalka, podjetnica in vplivnica Nina Dornik pa pravi, da se je še pravi čas ustavila.