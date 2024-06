Vedno več prevar: pod krinko objavijo privlačen, a lažen oglas

Na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT so pripravili nekaj napotkov, kako se zaščititi pred prevaranti. Pripravili so nekaj primerov zlorab.

Goljufi lahko zlorabijo profil legitimnega ponudnika

Prevaranti lahko uporabijo legitimen oglas ponudnika, ki svoje namestitve oddaja prek platforme Booking.com. To storijo tako, da mu predhodno ukradejo geslo za dostop do platforme in nato z uporabniki komunicirajo neposredno prek njegovega profila. Uporabniku pošljejo sporočilo, v katerem lažno navajajo, da je potrebno rezervacijo dodatno potrditi prek povezave, ki pa vodi na lažno stran izven platforme. Na tej strani želijo, da uporabnik vnese podatke kreditne kartice, kar pa lahko vodi v finančno oškodovanje.

Objavijo lažen oglas

Drugi način, kako priti do uporabnikovih bančnih podatkov pa je, da na spletni strani Booking.com pod krinko ponudnika nastanitev objavijo zelo privlačen, a lažen oglas. Ker nastanitev oglašujejo na legitimni spletni strani, na prvi pogled izgleda, da je z oglasom vse v redu. A dvom vzbudi izjemna ponudba v oglasu. Navadno gre za luksuzen apartma z najnovejšo opremo, ki se oddaja po izjemno nizki ceni. Ponudba tipa predobro, da bi bilo res, pa je vedno znak za alarm. V primeru lažnega oglasa, so slike nastanitve navadno ukradene, naslov pa izmišljen. Oboje pa je možno preveriti na spletu. Objavljene fotografije lahko na spletu poiščemo z orodjema TinEye in Google Images. Lokacijo in naslov nastanitve pa preverimo na Google zemljevidih in uporabimo funkcijo street view' ter jo primerjamo s fotografijami v oglasu.