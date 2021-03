Vedno več psihosocialnih stisk: ljudje so v čedalje hujših težavah

Da je marsikdo v teh časih v težavah, ker je ostal brez dela, v brezupu, ob tem opozarjajo na Zvezi prijateljev mladine Moste Polje. Anita Ogulin : "Ta trenutek se dobesedno rojevajo stiske ljudi, ki jih doslej sploh nismo poznali. Samo naši terapevti so v 14 dneh podprli 87 primerov." Kar da je, kot doda, 300 odstotkov več najrazličnejše psihosocialne pomoči ljudem zaradi stisk, ki se kopičijo vse od začetka epidemije. " Ob psihični stiski padejo družinski odnosi, zbuja se nasilje v družinah in ko to nekaj časa traja, se začenjajo tudi duševne bolezni," poudarja Ogulinova.

Pomembno je prepoznavanje stiske

Da so v težavah predvsem mladi, dodajajo na ZPM in opozarjajo, da zdravstveni sistem ne omogoča pravočasne obravnave tistim, ki trpijo. A pomembno je stisko prepoznati. Monika Erjavec Bizjakiz psihosocialne pomoči ZPM Moste Polje pojasnjuje, da ljudje postanejo zelo apatični in jih sploh kej preveč ne skrbi. Rečejo - sej mi je vseeno. In to je hudo. Ko otrok izgubi motivacijo za karkoli.

Pred vnovičnim lockdownom marsikomu zmanjkuje tudi motivacije za vnovično učenje na daljavo, tako pravijo maturantje. Marsikdo ne verjame več obljubam, da se bodo prav kmalu vrnili v razrede. Že čez mesec pa je pred njimi prvi maturitetni preizkus. Motivacijo ohranjajo z medsebojnimi pogovori, pa s športom. In da lahko prav s tem, ko si za nekoga vzamemo čas, ga postavimo z njegovimi težavami na prvo mesto, v teh časih veliko naredimo, pa dodajajo tudi strokovnjaki.

Mateja Logar, vodja svetovalne skupine za covid-19, tistim, ki so naveličani ukrepov in imajo občutek, da ne morejo več, sporoča, da jih razume, a da so naveličani tudi zdravstveni delavci, ki delajo v bolnišnicah, ki delajo z najbolj bolnimi. Zavedam se, da so ukrepi trenutno nepopularni in za nekatere nerazumni, a če želimo vsakemu omogočiti bolnišnično zdravljenje,ki ga potrebuje, je treba ukrepe spoštovati in zagotoviti dovolj veliko precepljenost, je poudarila.