Velenjčan, ki je Janši grozil s smrtjo, pogojno obsojen

Velenjčan, ki je predsedniku vlade Janezu Janši grozil s smrtjo, je bil pogojno obsojen na dva meseca zapora. V začetku novembra je na Facebooku zapisal, da bo prišel pred hišo predsednika vlade in v okna metal molotovke, Janši je grozil tudi s smrtjo. Policija opaža, da so grožnje s smrtjo vse pogostejše, nekateri politiki in javne osebnosti naj bi skoraj vsak dan prejemali pisma in elektronska sporočila s sovražnimi vsebinami. Na srečo pa psihologi ugotavljajo, da so grožnje politikom v večini primerov nenevarne.

