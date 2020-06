Policisti 32-letnika zalotili kar med preprodajo prepovedanih drog

Velenjski policisti so med hišno preiskavo 32-letnega osumljenca neposredno zalotili pri prodaji prepovedane droge. Prav tako so pri osumljencu našli in zasegli 90 kosov ekstazija, 35 gramov speeda, tehtnico in ostale pripomočke za uživanje droge. Preiskovalni sodnik je za osumljenca odredil pripor.

Policisti policijske postaje Velenje so na podlagi zbranih obvestil prejšnji teden pri osumljencu opravili hišno preiskavo in ga zalotili pri preprodaji droge. Poleg osumljenca se je namreč v stanovanju nahajala še ena oseba, ki je prišla kupit prepovedano drogo. Zaradi suma storitve več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in sestavinami za izdelavo prepovedani drog, so osumljenca privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.